Мы всю жизнь делаем это неправильно: как нужно хранить чеснок

Чеснок подходит для длительного хранения и может оставаться твердым и ароматным довольно долго. Однако многие люди хранят чеснок абсолютно неправильно и это приводит к появлению пятен и плесени.

Как правильно хранить чеснок и почему он портится – читайте ниже.

Обычно чеснок покупают и хранят его в холодильнике. И через некоторое время обнаруживают, что он потемнел, на нем появились пятна и плесень. Или же чеснок начинает сохнуть и пускать зеленые листья.

Оказывается, хранить чеснок в холодильнике – неправильно. Чеснок портится от того, что из него уходит влага и такой процесс наблюдается при хранении в неправильной температуре.

Неприятный запах и темные пятна появляются от соседства чеснока с другими продуктами или повышенной влажностью.

Как хранить чеснок правильно

Самая идеальная температура для хранения озимого чеснока – от 0 до -1 градуса. Влажность должна быть от 55% до 75%.

Яровой чеснок можно хранить при температуре +20 градусов, но влажность не должна превышать 70%, так как это приведет к гниению.

Чтобы избежать потери влаги, чеснок лучше завернуть в пищевую пленку. Но нужно оставить небольшое отверстие для вентиляции.

В герметичном пакете чеснок начнет быстро портиться, так как начнет выделять влагу, которая не будет иметь выхода.

Если головки чеснока кажутся подозрительными, то их употребить в пищу нужно в первую очередь, а при хранении их нужно отделить от остального чеснока.

Озимый чеснок не предназначен для длительного хранения. Даже при идеальных условиях хранения, он намного быстрее начинает портиться и высыхать.

Хранить чеснок нужно небольшими партиями. Если вы покупаете его в магазине, а не выращиваете самостоятельно, то не стоит его покупать впрок.

Чеснок со своих грядок нужно тщательно просушить перед хранением и перебрать. Сушить его можно как на солнце, так и подвесить в помещении.

Перед хранением можно опалить корешки у головки, чтобы он не прорастал. А еще можно обработать специальным раствором: 0,5 л растительного масла калить два часа на плите, добавить туда 10 капель йода. Чеснок обмакнуть в раствор и просушить на солнце.

Еще удобно хранить чеснок в косичках и пучках и подвешивать их в сухом и прохладном месте (в кладовке или кухонном шкафу).

Можно хранить чеснок в сетках, которые высоко подвешены в прохладном и темном помещении.

Хитрые секреты хранения чеснока

Чеснок можно хранить в небольшом деревянном ящике с солью. В ящике должны быть отверстия и каждый слой чеснока пересыпается солью.

Можно набить чесноком стерилизованные банки и пространство засыпать солью. Снизу и сверху должен быть большой слой соли – 2-3 см.

На дно банки можно насыпать муку и обвалять головки чеснока в ней же, уложить его в банку, а сверху засыпать мукой.