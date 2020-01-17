Курс доллара продолжает расти

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает как на межбанке, так и на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 13 копеек до 24,35 гривен за доллар, курс евро вырос на 16 копеек до 27,13 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,10 (24,03 - 16 января), продажи - 24,35 (24,22 - 16 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,69 (26,61 - 16 января), продажи - 27,13 (26,97 - 16 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,59 - 16 января), продажи 3,93 (3,92 - 16 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,20-24,35 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 17 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. Однако к 12:00 по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже курс вырос на 14 копеек до 24,33 гривен за доллар, курс в покупке до 24,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 27,06 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 января справочный курс на уровне 24,20 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 января (24,07 грн).

Отметим, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,43 грн/доллар.