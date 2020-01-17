Хто може замінити Гончарука: названі головні кандидати

Олексій Гончарк подав у відставку (фото: РБК-Україна)

Експерт розповів, хто може стати новим прем'єр-міністром України після відставки Олексія Гончарука

Олексій Гончарук подав у відставку. Прем'єр-міністр України написав заяву про звільнення 17 січня. Щоправда, президент Володимир Зеленський ще не підписав дану заяву, тому не відомо, чи дійсно нинішній глава уряду залишить свою посаду.

Але якщо Гончарук все ж піде з Кабміну (а разом з ним - й усі міністри), то влада на чолі з Зеленським повинна буде у найкоротші строки висунути нову кандидатуру на посаду голови українського уряду.

Власне, до того часу, поки президент не внесе до парламенту кандидатуру нового очільника Кабміну, а парламент не проголосує за нього, Гончарук все одно залишатиметься виконувачем обов'язки голови уряду.

Хто ж може стати наступником Гончарука? У "Слузі Народу" кажуть, що уже найближчими вихідними Зеленський зосередиться на консультаціях щодо кандидатури нового прем'єр-міністра та складу уряду. Експерти ж поки що думають, хто потенційно може стати новим главою Кабміну.

"Щонайменше місяць-півтора Гончарук перебуватиме у своєму кріслі. Серед найбільш вірогідних наступників його можуть бути Юлія Ковалів та Олег Устенко, бо керівником уряду є сенс призначати людину, яка а) має досвід роботи на держслужбі і розуміння того, як працює державний апарат; б) є фахівцем з економіки і вправним адміністратором; в) не викликатиме ні в депутатів, ні в суспільства, ні в наших міжнародних партнерів зайвих запитань на кшталт "а хто це?" - розповів у коментарі Styler експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

Олексій Гончарк подав у відставку (фото: РБК-Україна)

За словами спеціаліста, новий прем'єр має представити стратегічну програму розвитку країни та пояснити, за рахунок чого цей розвиток буде відбуватися і в які строки.

Також експерт говорить, що новий глава Кабміну повинен буде поступово вирішувати найбільш важливі проблеми та стабілізувати ситуацію.

"Тобто, насамперед, ліквідувати негативні наслідки роботи "шаленого принтеру в турборежимі", - пояснив Гаврилечко.

У той же час деякі джерела стверджують, що відставки Гончарука не буде, а ситуацію із його заявою називають "зрежисованою грою". Джерела з фракції "Слуга Народу" звертають увагу на те, що очільник уряду подав заяву про відставку не до Верховної Ради, як мав би за законом, а президенту, що нагадує скандальну ситуацію з "відставкою" Андрія Богдана минулого року.

Додамо, що фракція партії "Слуга Народу" готова підтримати відставку Гончарука.