Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук передал заявление президенту

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал в Facebook.

Гончарук отметил, что передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук.

Премьер написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии под публикацией Гончарука назвал его решение правильным и сильным.

"Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке - правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев", - написал Арахамия.

Ранее РБК-Украина в материале "Премьер под ударом: кто и почему хочет уволить Гончарука" сообщало, в команде Зеленского утверждали, что ближайшие ротации в правительстве запланированы на конец февраля. Именно тогда Кабмин будет отчитываться за полгода своей работы.

Напомним, в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни. Гончарук якобы называл себя "профаном".

После этого Кабмин заявлял, что не имеет информации о подлинности ни аудио, ни видео записи, а сам Гончарук сказал, что с начала работы против новой власти "работают много людей".