Залужний звернувся до воїнів з сильною заявою, від якої мурашки по тілу

22 січня Україна відзначає День Соборності . Це важливе свято для кожного і кожної з нас. І прямо зараз, за те, щоб наша країна була соборною, вільною і незалежною, борються воїни ЗСУ на фронті.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам ознайомитися з заявою Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залежного з нагоди свята, яку він опублікував у своєму Facebook , і від якої мурашки пробігаються по тілу.

"Українські солдати, матроси, сержанти й офіцери - ви як ніхто знаєте ціну кожного клаптика української землі. Бо саме український воїн сьогодні б'ється за те, щоб Україна була Соборною та Незалежною", - написав Залужний.

Він нагадав, що у 1990 році тисячі українців створили Живий ланцюг Соборності, об'єднавши країну, і показали світу своє прагнення до свободи.

"Сьогодні ланцюг Соборності - це лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об'єдналися в битві за Незалежність та Свободу. І ми знаємо, що з нашими воїнами бореться вся Україна. Наша єдність - наша зброя. Разом - до Перемоги", - додав генерал.

Додамо, що сьогодні українців зі святом привітав також Володимир Зеленський.

"Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я - українець", - сказав президент і додав, що сьогодні слова "я - українець" мають особливе значення.

Також з промовою у День Соборності звернувся Міністр оборони України Рустем Умєров.

У своєму Facebook він написав, що нині ми відзначаємо цей день “з чітким розумінням, що саме суспільна, духовна і територіальна єдність є найважливішою умовою для майбутнього України та нашого народу”.

Умєров зазначив, що наразі сотні тисяч захисників та захисниць в Силах оборони демонструють це щоденним прикладом.

"Воїни з Донеччини та Луганщини звільняли від ворога північ Полісся. Захисники і захисниці з Причорноморʼя, Буковини і Галичини відтиснули ворога зі Слобожанщини. Солдати з Поділля і Криму знищують ворога в степах Нижнього Подніпровʼя. Наддніпрянці та закарпатці вигризають метр за метром нашу дорогу до Азову", - йдеться у дописі.

"Ми єдині в нашій боротьбі. Бо в нас всіх є одна соборна Україна. І Перемога, яку наближають наші воїни, буде одна для всіх і кожного", - додав міністр.