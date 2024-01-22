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"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Україна, Понеділок 22 січня 2024 09:33
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"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський 22 січня привітав громадян із Днем Соборності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання глави держави.

"Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я - українець", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що слова "я - українець" мають особливе значення.

"Сьогодні вони сповнені мужністю, гордістю й незламністю нашого народу. Болем, який відчувають кожен українець і українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти. Усе подолати. Усе пережити. Тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі. З Днем Соборності!" - наголосив глава держави.

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Володимир Зеленський
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"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
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