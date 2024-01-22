Олена Зеленська щемливо привітала українців з Днем Соборності

Олена Зеленська не проґавила можливості щиро привітати українців зі святом, адже 22 січня в Україні щорічно відзначається День Соборності та цього року ця дата ювілейна.

Про те, як саме пані Олена привітала народ України у День Соборності, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал першої леді.

Олена Зеленська привітала українців із Днем Соборності

Олена від лиця першої леді країни просто не могла оминути День Соборності України та не привітати громадян, які так потребують нагадування про те, наскільки важливо саме зараз бути єдиними та допомагати одне одному просто так, бо кожен з нас знаходиться в однакових умовах та переживає схожі емоції.

"105 років тому єдність України втілилася в Акті злуки - двох її частин, століттями розірваних між імперіями. 34 роки тому наша єдність простяглася 770-кілометровим живим ланцюгом між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, зігріта рукостисканнями мільйонів учасників", - пригадує історію нашої держави Зеленська.

"Сьогодні наша єдність - не на папері чи в символічних актах. Вона в нас самих - у нашій спільнодії, взаємодопомозі, боротьбі за спільну мету та у спільному вільному майбутньому. З Днем Соборності України, дорогі друзі! Днем не лише географічної, а й ціннісної єдності нашої країни", - завершила своє вітання для українців перша леді.

До своїх щирих слів Олена додала щемливе фото маленького українця, який стоїть під державним стягом поміж військових і громадян, які його тримають.

Олена Зеленська привітала українців з Днем Соборності (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Хлопчик на фото ніби не знає куди йому подітися та з інтересом розглядає прапор і все, що відбувається навколо нього.

Своїм привітанням дружина президента нагадала одну просту істину - що все починається з нас самих. Всі зміни, досягнення, спільний успіх у боротьбі з ворогом - все це наші власні дії, спільні та окремі.