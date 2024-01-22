Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого мурашки по телу

22 января Украина отмечает День Соборности . Это важный праздник для каждого из нас. И прямо сейчас, за то, чтобы наша страна была соборной, свободной и независимой, борются воины ВСУ на фронте.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам ознакомиться с заявлением Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залежного по случаю праздника, которое он опубликовал в своем Facebook , и от которого мурашки пробегают по телу.

"Украинские солдаты, матросы, сержанты и офицеры - вы как никто знаете цену каждого клочка украинской земли. Ведь именно украинский воин сегодня бьется за то, чтобы Украина была Соборной и Независимой", - написал Залужный.

Он напомнил, что в 1990 году тысячи украинцев создали Живую цепь Соборности, объединив страну и показали миру свое стремление к свободе.

"Сегодня цепь Соборности - это линия фронта, на которой тысячи украинских солдат объединились в битве за Независимость и Свободу. И мы знаем, что с нашими воинами борется вся Украина. Наше единство - наше оружие. Вместе - к Победе", - добавил генерал.

Сегодня украинцев с праздником поздравил также Владимир Зеленский.

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я - украинец" , - сказал президент и добавил, что сегодня слова "я - украинец" имеют особое значение.

Также с речью в День Соборности обратился Министр обороны Украины Рустем Умеров.

В своем Facebook он написал, что сегодня мы отмечаем этот день "с четким пониманием, что именно общественное, духовное и территориальное единство является важнейшим условием для будущего Украины и нашего народа".

Умеров отметил, что сотни тысяч защитников и защитниц в Силах обороны демонстрируют это ежедневным примером.

"Воины с Донецкой и Луганской областей освобождали от врага север Полесья. Защитники и защитницы из Причерноморья, Буковины и Галичины оттеснили врага со Слобожанщины. Солдаты из Подолья и Крыма уничтожают врага в степях Нижнего Поднепровья", - говорится в сообщении.

"Мы едины в нашей борьбе. Потому что у нас всех есть одна соборная Украина. И Победа, которую приближают наши воины, будет одна для всех и каждого", - добавил министр.