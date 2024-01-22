День Соборності 2024: як з'явилось свято і чому воно таке важливе для українців

22 січня щороку відзначають День Соборності України. Свято приурочене до річниці проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР, яке відбулося у 1919 році.

Про те, те як відзначають День Соборності та чому це свято важливе для українців, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

22 січня 1919-го року на Софійській площі столиці проголосили Акт Злуки УНР і ЗУНР. Ця дата стала знаковою для України та її подальшого державотворення. Вона важлива й тим, що ця подія повністю руйнує твердження російської пропаганди, буцімто українські землі вперше об’єднав Сталін у 1939 році.

22 січня також заведено згадувати прийняття IV Універсалу УЦР у 1918 році, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

І хоч невдовзі після проголошення Злуки більшу частину Західної області УНР окупували польські війська, Північну Буковину - румунські, Закарпаття відійшло Чехословаччині, а на решту території прийшли більшовики - історики вважають, що саме революційні процеси цих років та об'єднання УНР і ЗУНР є своєрідною перемогою українців. Бо якщо до цього наші землі не позначались на карті світу як українські, то потім ми офіційно входили у склад СРСР уже як Українська республіка.

Проголошення Акту Злуки українських земель на Софіївській площі 22 січня 1919 року (фото: Український Інститут національної пам'яті)

Перше офіційне відзначення Дня Соборності на державному рівні в Україні відбулося 22 січня 1939 року в Хусті. Це була наймасовіша демонстрація українців на той час.

Втім за даними Українського Інституту національної пам’яті, у 1990 році українці організували ще більший захід - одну із наймасовіших акцій у Центральній та Східній Європі - "живий ланцюг". Тоді майже 3 мільйони людей узялися за руки та створили безперервний ланцюг від Києва до Львова.

Українці у 1990 році утворили "живий ланцюг" завдовжки 770 км (фото: із відкритих джерел)

Офіційний статус День Соборності України отримав тільки у 1999 році за указом Леоніда Кучми. З приходом до влади Януковича цей день не відзначали на державному рівня, але після Революції Гідності українці знову офіційно вшановують Акт Злуки.

У часи пандемії коронавірусу ланцюг єдності проводили символічно онлайн.

Під час війни українцям дуже важливо показати усьому світу свою єдність у боротьбі проти російського окупанта. Цьогорічне гасло до відзначення Дня Соборності - "Наша єдність - наша зброя". Кілька українських міст оголосили про проведення акції "живого ланцюга". Також ланцюги єдності утворять українці за кордоном - у Празі, Оттаві, Будапешті та інших містах.

Українці щорічно утворюють ланцюги єдності до Дня Соборності (фото: espreso.tv)

Ланцюг єдності на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, січень 2023 р. (фото: НАНЦ)