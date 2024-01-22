"Не гречкосії, а воїни". ЗСУ потужно привітали українців з Днем Соборності (відео)

День Соборності України відзначається 22 січня. Кожен день наші захисники виборюють право України на життя та звільняють окуповані території росіянами. Наші воїни привітали українців з цим важливим для усіх святом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Оперативне командування "Захід".

На відеоролику розповідається про українців, які у різні епохи захищали свою землю. Також можна побачити, якою зброєю користувались воїни, знищуючи окупантів.

"Не гречкосії, не селяни, не аграрії, а воїни. Те як має бути, те як було і те, як буде. Це відео про кожного, хто одягнув форму, хто віддав своє життя, хто стоїть або стояв в строю, хто захищає і хто буде захищати. Україна - нація воїнів! З Днем Соборності!" - написали під відео.

Нагадаємо, що 22 січня щороку відзначають День Соборності України. Свято приурочене до річниці проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР, яке відбулося у 1919 році.