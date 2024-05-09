Залужний показав, як змінився за роки служби: архівне фото "до"

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, якого 9 травня звільнили з військової служби, оприлюднив цікаве фото. Він показав, яким був на початку своєї служби та як змінився за ці роки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Залужного у Facebook.
Відомо, що він з дитинства мріяв стати військовим. У 1989 році Залужний вступив до машинобудівного технікуму у Звягелі, а потім пішов вчитися в Одеський інститут Сухопутних військ. Там він обрав загальновійськовий факультет.
А потім, починаючи з 1997 року, Залужний почав військову службу. На фото в колажі, який розмістив колишній Головнокомандувач ЗСУ, він зображений молодим. Ймовірно, в часи навчання в інституті або ж на початку служби після отримання диплома.
А на другій частині колажу можна побачити фото, яке було зроблено вже після початку повномасштабної війни РФ проти України. На цьому кадрі Залужний вже має більш серйозний вигляд.
Який вигляд мав Залужний у молодості (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
У коментарях користувачі пишуть:
Нагадаємо, 9 лютого 2024 року стало відомо, що Залужного відправили у відставку. Новим Головнокомандувачем став Олександр Сирський.
"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і дякую всім українським воїнам, які героїчно витягають цю війну на собі", - коментував відставку президент України Володимир Зеленський.
А 9 травня стало відомо, що Залужний став послом Британії. У цей же день його звільнили з військової служби. Але у Залужного залишилося право носіння військової форми одягу.
До слова, нещодавно стало відомо, що у Києві з'явився найбільший мурал з Залужним.
Окрім цього, раніше ми розповідали, як Залужний із головкома ЗСУ став послом.