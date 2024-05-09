Залужний показав, як змінився за роки служби: архівне фото "до"

Як змінився Залужний

Відомо, що він з дитинства мріяв стати військовим. У 1989 році Залужний вступив до машинобудівного технікуму у Звягелі, а потім пішов вчитися в Одеський інститут Сухопутних військ. Там він обрав загальновійськовий факультет.

А потім, починаючи з 1997 року, Залужний почав військову службу. На фото в колажі, який розмістив колишній Головнокомандувач ЗСУ, він зображений молодим. Ймовірно, в часи навчання в інституті або ж на початку служби після отримання диплома.

А на другій частині колажу можна побачити фото, яке було зроблено вже після початку повномасштабної війни РФ проти України. На цьому кадрі Залужний вже має більш серйозний вигляд.

Який вигляд мав Залужний у молодості (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Як реагує мережа

У коментарях користувачі пишуть:

"Гідний шлях. Від чистого погона до максимально можливого у Збройних Силах України. Важка праця та звісно прихильність Долі. Нехай надалі оберігає нашого залізного генерала вже в у цивільному житті. У Вас, Валерію Федоровичу, усе тільки починається"

"Дякую Вам! І хай новий шлях стане шляхом успіху і Вашого, і України!"

"Молодість та зрілість. До старості ще далеко. Попереду ще дуже багато роботи, та й ворог ще не розбитий".

Залужний та його дружина (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Залужного звільнили з військової служби - що відомо

Нагадаємо, 9 лютого 2024 року стало відомо, що Залужного відправили у відставку. Новим Головнокомандувачем став Олександр Сирський.

"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і дякую всім українським воїнам, які героїчно витягають цю війну на собі", - коментував відставку президент України Володимир Зеленський.

А 9 травня стало відомо, що Залужний став послом Британії. У цей же день його звільнили з військової служби. Але у Залужного залишилося право носіння військової форми одягу.