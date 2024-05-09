Від військового до дипломата. Як Залужний із головкома ЗСУ став послом

Валерій Залужний став послом України у Великій Британії. Указ про призначення ексголовнокомандувача ЗСУ на нову посаду сьогодні, 9 травня, підписав президент Володимир Зеленський.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про військову кар'єру Залужного, його відставку з посади головкома та призначення на дипломатичну службу.

При підготовці використовувалися: укази президента №316/2024, №309/2024, заява очільника МЗС Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону, заява з інтерв'ю президента України Володимира Зеленського каналу Fox News, інформація Wikipedia.

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Залужний їде до Великої Британії

Президентський указ про призначення Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії було опубліковано 9 травня 2024.

Цьому передував ще один указ про завершення військової служби Залужного. У документі, підписаному головою держави, було зазначено: "Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу".

Про плани призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві стало відомо ще на початку березня.

Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ та пояснив, що робота на дипломатичному напрямку була особистим бажанням Залужного, яку той сам озвучив президенту.

Згодом з'явилася інформація, що процедура призначення запущена – Україна звернулася за агреманом до британської сторони та отримала підтвердження.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше пояснював, що президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог було саме розуміння військового контексту.

"Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен мати глибокий військовий бекграунд", - наголосив Кулеба.

Міністр розповів, що мав кілька розмов з колишнім головнокомандувачем ЗСУ, під час яких впевнився, що Залужний не проти дипломатичної роботи.

Також Кулеба підкреслив, що в ексголовкома є профільна освіта - у 2020 році він отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини в Острозькій академії.

Зазначимо, попереднім послом України у Великій Британії був Вадим Пристайко, але президент звільнив його з посади ще у липні 2023.

Відставка головкома ЗСУ

Інформація про можливе звільнення Валерія Залужного обговорювалася протягом всього минулого року. Серед можливих причин називали розбіжності між президентом та головнокомандувачем Докладніше про це можна прочитати в окремому матеріалі.

Ротація у вищому військовому командуванні ЗСУ все ж відбулася 8 лютого 2024.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пішов у відставку. На його місце президент Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Фото: Залужний був головнокомандувачем ЗСУ 2,5 роки (Getty Images)

Голова України пояснив заміну головнокомандувача ЗСУ необхідністю оновлення та перезавантаження.

"Ми маємо бути швидшими. Це означає позбутися всієї бюрократії, яку ми маємо, інакше у нас не буде жодних шансів. Бути розумнішими, більш технологічними та, звичайно, швидшими. Час - це гроші, а в нашому випадку час - життя людей", - зазначив Зеленський.

Наступного дня, 9 лютого, голова держави надав Залужному звання "Герой України".

"Залізний генерал". Кар'єрний шлях військового

Валерій Залужний присвятив життя військовій службі. Закінчив Одеське командне училище, Національну академію оборони та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. В останньому виші був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії - як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня.

Шлях у військовій сфері розпочав вже за часів незалежності України, на відміну від великої кількості українських воєначальників, які служили ще при СРСР.

Валерій Федорович пройшов усі ступені кар'єри військового. Після завершення навчання був призначений начальником штабу і першим заступником 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області.

З 2009 по 2012 командував 51-ю окремою механізованою бригадою.

Під час АТО був заступником командира сектору "С" на Донеччині, командував батальйоном у боях під Дебальцевим. У 2018-2019 обіймав посаду першого заступника командувача Об'єднаних Сил - начальника штабу ООС.

У 2017 році отримав звання генерал-майора.

Залужний має досвід служби на керівних посадах у всіх оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗСУ:

ОК "Схід" - начальник управління бойової підготовки - заступник командувача військ з бойової підготовки (2015-2016);

ОК "Південь" - заступник командувача військ (2016-2017);

ОК "Захід" - начальник штабу - перший замкомандувача (2017-2018);

ОК "Північ" - командувач військ (2019-2021).

Фото: Валерій Залужний пройшов усі ступені кар'єри військового (Getty Images)

У 2021 році Валерія Залужного призначили Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він був головкомом понад 2,5 роки. 4 березня 2022 отримав звання генерала ЗСУ - вище військове звання.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Залужний став одним із ключових військових діячів світу. Під його командуванням Сили оборони не дали ворогу захопити столицю, провели успішні контрнаступальні операції на Сході та Півдні.

На Заході Валерій Залужний відомий як "залізний генерал". Саме так його назвали у матеріалі видання Politico. В статті йдеться, що воєначальник "стане легендарною фігурою в історії України", оскільки успіхи української армії здивували весь світ.