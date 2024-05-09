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Залужного звільнили з військової служби, Зеленський підписав указ

Четвер 09 травня 2024 13:40
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Залужного звільнили з військової служби, Зеленський підписав указ Фото: Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного з військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", - зазначається в указі.

Валерій Залужний

На посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було призначено 27 липня 2021 року. Вже 8 лютого 2024 року він пішов у відставку. Натомість на його місце президент призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема на наступний день, 9 лютого, Залужного було відзначено званням Героя України.

Як розповів у березні заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, процедура призначення ексголовнокомандувача ЗСУ послом України в Британії - запущена.

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Володимир Зеленський Валерій Залужний
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