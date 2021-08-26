Залповый ливень затопил часть Одессы: последствия непогоды показали на видео
Одессу накрыла непогода, и несколько улиц в разных районах города, а также знаменитый рынок "Седьмой километр" сильно затопило в результате залпового ливня днем 26 августа.
Фото и видео последствий "мокрой" стихии сняли одесситы, после чего кадры разместили в сети в пабликах.
Вода залила помещения магазинов и подъезды домов, на улицах водостоки не смогли справиться с таким большим количеством осадков.
Так, вскоре ватерлиния на дорогах поднялась так, что Южная Пальмира стала напоминать Венецию.
Видео: в Одессе из-за мощного ливня затопило некоторые улицы 26 августа
Видео: в Одессе залило супермаркет на Радужном
Видео: в Одессе из-за сильного ливня в подъездах образовались "реки"
Коммунальщики занимаются ликвидацией последствий подтопления. На улицы выведены спецтехника и пожарные машины, работают помпы, откачивая воду.
Коммунальщики "воюют" с водой на улицах Одессы после мощного ливня (фото: facebook.com/kpmisckidorogi.omr)
Из-за "озер" на проезжей части дорог затруднено движение транспорта, образовались пробки.
Как проинформировали в КП "Городские дороги" на странице в Facebook, на проблемные участки всего отправили 36 единиц техники и 270 коммунальщиков.
Коммунальщики ликвидируют последствия "потопа" в Одессе после мощного ливня (фото: facebook.com/kpmisckidorogi.omr)
В муниципальном департаменте городского хозяйства уточнили, что сложности с проездом авто возникли, в частности, на улицах Черняховского, Тенистой, Небесной Сотни, Вильямса, Химической, Приморской и Газовом переулке.
Также сообщается, что сильно "поплыла" Аркадия.
Люди по пояс в воде и уплывшая в море Аркадия – краткий итог дождя в Одессе @odessa_helloPosted by Подслушано Одесса on Thursday, August 26, 2021
Видео: мощные ливни в Одессе вызвали "потопы" на улицах 26 августа
Кроме того, на пятой площадке залило территорию промтоварного рынка "Седьмой километр".
Видео: знаменитый одесский рынок "7-й километр" затопило после ливня
Видео: из-за непогоды в Одессе изрядно подтопило Аркадию
Ранее сообщалось, что около месяца назад в Одессе ливень наделал бед на рынке "7 километр", превратив его в большое озеро.
Также мы писали о том, что в Ровно из-за сильного дождя даже отменили часть мероприятий на День Независимости.