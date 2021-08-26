Залповый ливень затопил часть Одессы: последствия непогоды показали на видео

Одессу накрыла непогода, и несколько улиц в разных районах города, а также знаменитый рынок "Седьмой километр" сильно затопило в результате залпового ливня днем 26 августа.

Фото и видео последствий "мокрой" стихии сняли одесситы, после чего кадры разместили в сети в пабликах.

Вода залила помещения магазинов и подъезды домов, на улицах водостоки не смогли справиться с таким большим количеством осадков.

Так, вскоре ватерлиния на дорогах поднялась так, что Южная Пальмира стала напоминать Венецию.

Видео: в Одессе из-за мощного ливня затопило некоторые улицы 26 августа

Видео: в Одессе залило супермаркет на Радужном

Видео: в Одессе из-за сильного ливня в подъездах образовались "реки"

Коммунальщики занимаются ликвидацией последствий подтопления. На улицы выведены спецтехника и пожарные машины, работают помпы, откачивая воду.

Коммунальщики "воюют" с водой на улицах Одессы после мощного ливня (фото: facebook.com/kpmisckidorogi.omr)

Из-за "озер" на проезжей части дорог затруднено движение транспорта, образовались пробки.

Как проинформировали в КП "Городские дороги" на странице в Facebook, на проблемные участки всего отправили 36 единиц техники и 270 коммунальщиков.

Коммунальщики ликвидируют последствия "потопа" в Одессе после мощного ливня (фото: facebook.com/kpmisckidorogi.omr)

В муниципальном департаменте городского хозяйства уточнили, что сложности с проездом авто возникли, в частности, на улицах Черняховского, Тенистой, Небесной Сотни, Вильямса, Химической, Приморской и Газовом переулке.

Также сообщается, что сильно "поплыла" Аркадия.

Люди по пояс в воде и уплывшая в море Аркадия – краткий итог дождя в Одессе @odessa_hello Posted by Подслушано Одесса on Thursday, August 26, 2021

Видео: мощные ливни в Одессе вызвали "потопы" на улицах 26 августа

Кроме того, на пятой площадке залило территорию промтоварного рынка "Седьмой километр".

Видео: знаменитый одесский рынок "7-й километр" затопило после ливня

Видео: из-за непогоды в Одессе изрядно подтопило Аркадию