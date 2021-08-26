Залпова злива затопила частину Одеси: наслідки негоди показали на відео

Одесу накрила негода, і кілька вулиць в різних районах міста, а також знаменитий ринок "Сьомий кілометр" сильно затопило в результаті залпової зливи вдень 26 серпня.

Фото і відео наслідків "мокрої" стихії зняли одесити, після чого кадри розмістили в мережі в пабліках.

Вода залила приміщення магазинів та під'їзди будинків, на вулицях водостоки не змогли впоратися з такою великою кількістю опадів.

Так, незабаром ватерлінія на дорогах піднялася так, що Південна Пальміра стала нагадувати Венецію.

Відео: в Одесі через потужну зливу затопило деякі вулиці 26 серпня

Відео: в Одесі залило супермаркет на Райдужному

Відео: в Одесі через сильну зливу в під'їздах утворилися "річки"

Комунальники займаються ліквідацією наслідків підтоплення. На вулиці виведені спецтехніка і пожежні машини, працюють помпи, відкачуючи воду.

Комунальники "воюють" з водою на вулицях Одеси після потужної зливи (фото: facebook.com/kpmisckidorogi.omr)

Через "озера" на проїжджій частині доріг ускладнено рух транспорту, утворилися затори.

Як поінформували в КП "Міські дороги" на сторінці в Facebook, на проблемні ділянки всього відправили 36 одиниць техніки та 270 комунальників.

Комунальники ліквідують наслідки "потопу" в Одесі після потужної зливи (фото: facebook.com/kpmisckidorogi.omr)

У муніципальному департаменті міського господарства уточнили, що складнощі з проїздом авто виникли, зокрема, на вулицях Черняховського, тінистій, Небесній Сотні, Вільямса, хімічній, Приморській і газовому провулку.

Також повідомляється, що сильно "попливла" Аркадія.

Люди по пояс у воді і спливла в море Аркадія-короткий підсумок дощу в Одесі @odessa_hello Posted by Підслухано Одеса on Thursday, August 26, 2021

Відео: потужні зливи в Одесі викликали "потопи" на вулицях 26 серпня

Крім того, на П'ятому майданчику залило територію промтоварного ринку "Сьомий кілометр".

Відео: знаменитий одеський ринок "7-й кілометр" затопило після зливи

Відео: через негоду в Одесі неабияк підтопило Аркадію