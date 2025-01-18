Заливний пиріг зі шпинатом та яйцем: простий рецепт для смачного перекусу

Пиріг з яйцем і шпинатом - певно, один з найпростіших видів випічки. Цей пиріг - ідеальна несолодка альтернатива для перекусу завдяки несолодкій начинці.

Про те, як готувати заливний пиріг з яйцем та зеленню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Що потрібно для пирога з яйцем та шпинатом

Для того, щоб приготувати заливний пиріг з яйцем та шпинатом, необхідні такі інгредієнти:

борошно - 120 г

яйця - 6 шт.

сметана (жирність 15%) - 1 ст. л.

кефір (жирність 2%) - 300 г

сир твердий - 45-50 г

шпинат - 150 г

розпушувач - 7 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати пиріг з яйцем та шпинатом

Для того, щоб приготувати заливний пиріг зі шпинатом і яйцем, для тіста потрібно вилити в глибоку миску кефір. Його також можна замінити на йогурт чи сметану.

Розбийте в кефір 3 яйця, додайте розпушувач та трохи солі. Перемішайте суміш, після цього потроху всипте борошно. Ретельно перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Для начинки заливного пирога потрібно відварити 3 яйця круто. Після охолодження яйця потрібно почистити та натерти на великій тертці. Також натріть сир, а шпинат промийте та подрібніть.

Можна використовувати свіжу або заморожену зелень, попередньо розморозивши її. Змішайте яйця з сиром та шпинатом, заправте сметаною та додайте сіль та перець до смаку.

Невелику форму для запікання, наприклад, діаметром 21 см, застеліть пергаментом. Вилийте в форму половину тіста, розрівняйте його силіконовою лопаткою.

Наступним шаром викладіть шпинат з яйцями та сиром. Начинку також можна акуратно розрівняти виделкою.

Як готувати заливний пиріг зі шпинатом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Залийте зелень та яйце рештою тіста так, щоб начинка була рівномірно покрита. За бажанням поверхню пирога можна присипати кунжутом.

Випікайте пиріг від 44 до 55 хвилин в розігрітій до 180 градусів в духовці. Готовий пиріг зі шпинатом та яйцем має набути рум'яної скоринки.

Зачекайте, доки випічка повністю охолоне, а тоді діставайте пиріг з форми та розрізайте його на порції.