Лінива шарлотка на пательні: ідеальна випічка для зайнятих господарок

Лінива шарлотка на пательні - це відмінна альтернатива класичному пирогу. Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто не має духовки або просто хоче швидко приготувати смачний десерт для чаювання або солодкого перекусу.

Про те, як готувати ліниву шарлотку на пательні розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смак".

Що потрібно для лінивої шарлотки

Для того, щоб приготувати ліниву шарлотку з яблуками на пательні, потрібні такі продукти:

яблука - 3-4 шт.

борошно - 150 г

кефір - 150-200 г

яйце - 1 шт.

масло - 60 г

розпушувач - 0,5 ч. л.

цукор - 100 г

сіль - дрібка

кориця - щіпка

імбир - щіпка

мускатний горіх - щіпка

гвоздика - до смаку

Як готувати шарлотку на пательні

Для приготування шарлотки можна використовувати тільки 4 яблука, або поєднати 3 яблука з 1 грушею. Фрукти потрібно почистити від насіння та плодоніжок, а потім порізати на невеликі кубики. За бажанням яблука також можна почистити від шкірки.

Для того, щоб яблука і тісто приготувалися рівномірно, плоди необхідно карамелізувати. На розігріту пательню необхідно покласти 30 г масла та всипати 50 г цукру. Перемішувати інгредієнти не потрібно - цукор має розплавитися та карамелізуватися.

Коли маса стане золотистою, її можна перемішати та всипати на пательню яблука. Поки яблука тушкуються в цукровій масі протягом 10 хвилин, приготуйте тісто.

Як готувати шарлотку на пательні (скриншот / Смак)

Для цього потрібно змішати кефір з яйцем до однорідної маси. Замість кефіру також можна використати 250 г грецького йогурту. Розтопіть решту масла та влийте її до яєць з кефіром, а також всипте решту цукру і сіль.

В окремий посуд просійте розпушувач з борошном, а потім додайте сухі інгредієнти до кефірної суміші в декілька етапів. Ретельно перемішайте тісто до однорідності. За консистенцією воно має нагадувати густу сметану.

Карамелізовані яблука присипте прянощами, перемішайте та розрівняйте ложкою. Вилийте на яблука тісто так, щоб воно покрило всі фрукти. Після цього можна додатково розрівняти тісто силіконовою лопаткою.

Як готувати шарлотку на пательні (скриншот / Смак)

Накрийте пательню кришкою, зменште вогонь до мінімального. Готувати пиріг потрібно протягом 20 хвилин.

Як готувати пиріг на пательні (скриншот / Смак)

Коли тісто пропечеться, можна додатково перевірити його готовність зубочисткою. Щоб дістати шарлотку, накрийте тісто тарілкою та переверніть пательню. За бажанням можна присипати яблучну начинку цукровою пудрою.