Такого ви ще не готували! Рецепт картопляних вартушок з м'ясом, які вразять навіть вибагливих
Картоплю з м'ясом можна приготувати багатьма способами, але картопляні ватрушки з фаршем, беззаперечно, незвичний варіант. Крім цього, до м'яса додають гриби та цибулю, що робить смак цієї страви незабутнім.
Про те, як готувати картопляні ватрушки з м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Що потрібно для картопляних ватрушок з м'ясом
Для того, щоб приготувати картопляні ватрушки за домашнім рецептом, необхідні такі інгредієнти:
- борошно - 40 г
- яйця - 4 шт.
- картопля - 1,1 кг
- фарш - 400 г
- опеньки - 200 г
- молоко - 1 ст. л.
- сир твердий - 160 г
- цибуля - 1 шт.
- часник - 6-7 зубчиків
- сметана - 40 мл
- сіль - 2 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- перець чорний - 1 ч. л.
- спеції до картоплі - 1 ч. л.
- спеції до м'яса - 1 ч. л.
Як готувати картопляні ватрушки з м'ясом
Перш за все гриби потрібно відварити до готовності. Потім з опеньків слід трохи відтиснути рідину і перемолоти гриби на м'ясорубці.
Також відваліть картоплю до готовності. Перед цим бульби потрібно помити, але не чистити від шкірки.
Щоб приготувати начинку для картопляних ватрушок, почистьте цибулю, натріть її в глибоку миску на великій тертці. Часник потрібно почистити та перетерти або пропустити через прес.
Змішайте ці інгредієнти, додайте фарш та подрібнені гриби. Щоб начинка була ароматною, додайте 1 ч. л. солі, перець, паприку та спеції для м'яса. Розбийте до фаршу 1 яйце і ретельно перемішайте інгредієнти начинки.
Охолоджену картоплю почистьте від шкірки. Після цього її потрібно перетовкти або пропустити через м'ясорубку. Додайте решту солі та спеції для картоплі.
Розбийте в картоплю 2 яйця та перемішайте суміш до однорідної консистенції. Тоді всипте борошно і вимішайте картопляне тісто.
Сформуйте картопляні ватрушки. На один виріб потрібно приблизно 2 ст. л. картопляної маси. З "тіста" потрібно сформувати велику кульку, додатково обвалявши її в борошні.
Викладіть картопляні кульки на застелене пергаментом деко, залишивши між ними відстань.
За допомогою невеликої чарки зробіть в центрі картопляної кульки заглиблення. Щоб картопля не прилипала до скла, чарку можна присипати борошном.
Як готувати картопляні ватрушки з м'ясом (скриншот / Кулінарні витівки)
З м'ясної суміші сформуйте невеликі кульки - по 2 ч. л. начинки для однієї ватрушки. Викладіть м'ясну начинку в заглиблення картопляних кошиків.
Як готувати картопляні кошики з м'ясом (скриншот / Кулінарні витівки)
Натріть сир на великій тертці, змішайте його зі сметаною, а потім рівномірно викладіть на м'ясну начинку картопляних ватрушок.
Для змащення ватрушок відділіть жовток від білка, змішайте з молоком та нанесіть силіконовим пензликом на кожен виріб.
Картопляні ватрушки з м'ясом після випікання (скриншот / Кулінарні витівки)
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте ватрушки протягом 40 хвилин.
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