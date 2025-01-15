Такого ви ще не готували! Рецепт картопляних вартушок з м'ясом, які вразять навіть вибагливих

Картоплю з м'ясом можна приготувати багатьма способами, але картопляні ватрушки з фаршем, беззаперечно, незвичний варіант. Крім цього, до м'яса додають гриби та цибулю, що робить смак цієї страви незабутнім.

Про те, як готувати картопляні ватрушки з м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для картопляних ватрушок з м'ясом

Для того, щоб приготувати картопляні ватрушки за домашнім рецептом, необхідні такі інгредієнти:

борошно - 40 г

яйця - 4 шт.

картопля - 1,1 кг

фарш - 400 г

опеньки - 200 г

молоко - 1 ст. л.

сир твердий - 160 г

цибуля - 1 шт.

часник - 6-7 зубчиків

сметана - 40 мл

сіль - 2 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

перець чорний - 1 ч. л.

спеції до картоплі - 1 ч. л.

спеції до м'яса - 1 ч. л.

Як готувати картопляні ватрушки з м'ясом

Перш за все гриби потрібно відварити до готовності. Потім з опеньків слід трохи відтиснути рідину і перемолоти гриби на м'ясорубці.

Також відваліть картоплю до готовності. Перед цим бульби потрібно помити, але не чистити від шкірки.

Щоб приготувати начинку для картопляних ватрушок, почистьте цибулю, натріть її в глибоку миску на великій тертці. Часник потрібно почистити та перетерти або пропустити через прес.

Змішайте ці інгредієнти, додайте фарш та подрібнені гриби. Щоб начинка була ароматною, додайте 1 ч. л. солі, перець, паприку та спеції для м'яса. Розбийте до фаршу 1 яйце і ретельно перемішайте інгредієнти начинки.

Охолоджену картоплю почистьте від шкірки. Після цього її потрібно перетовкти або пропустити через м'ясорубку. Додайте решту солі та спеції для картоплі.

Розбийте в картоплю 2 яйця та перемішайте суміш до однорідної консистенції. Тоді всипте борошно і вимішайте картопляне тісто.

Сформуйте картопляні ватрушки. На один виріб потрібно приблизно 2 ст. л. картопляної маси. З "тіста" потрібно сформувати велику кульку, додатково обвалявши її в борошні.

Викладіть картопляні кульки на застелене пергаментом деко, залишивши між ними відстань.

За допомогою невеликої чарки зробіть в центрі картопляної кульки заглиблення. Щоб картопля не прилипала до скла, чарку можна присипати борошном.

Як готувати картопляні ватрушки з м'ясом (скриншот / Кулінарні витівки)

З м'ясної суміші сформуйте невеликі кульки - по 2 ч. л. начинки для однієї ватрушки. Викладіть м'ясну начинку в заглиблення картопляних кошиків.

Як готувати картопляні кошики з м'ясом (скриншот / Кулінарні витівки)

Натріть сир на великій тертці, змішайте його зі сметаною, а потім рівномірно викладіть на м'ясну начинку картопляних ватрушок.

Для змащення ватрушок відділіть жовток від білка, змішайте з молоком та нанесіть силіконовим пензликом на кожен виріб.

Картопляні ватрушки з м'ясом після випікання (скриншот / Кулінарні витівки)

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте ватрушки протягом 40 хвилин.