Заливной пирог со шпинатом и яйцом: простой рецепт для вкусного перекуса

Пирог с яйцом и шпинатом - пожалуй, один из самых простых видов выпечки. Этот пирог - идеальная несладкая альтернатива для перекуса благодаря несладкой начинке.

О том, как готовить заливной пирог с яйцом и зеленью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Что нужно для пирога с яйцом и шпинатом

Для того, чтобы приготовить заливной пирог с яйцом и шпинатом, необходимы такие ингредиенты:

мука - 120 г

яйца - 6 шт.

сметана (жирность 15%) - 1 ст. л.

кефир (жирность 2%) - 300 г

сыр твердый - 45-50 г

шпинат - 150 г

разрыхлитель - 7 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить пирог с яйцом и шпинатом

Для того, чтобы приготовить заливной пирог со шпинатом и яйцом, для теста нужно вылить в глубокую миску кефир. Его также можно заменить на йогурт или сметану.

Разбейте в кефир 3 яйца, добавьте разрыхлитель и немного соли. Перемешайте смесь, после этого понемногу всыпьте муку. Тщательно перемешайте тесто до однородной консистенции.

Для начинки заливного пирога нужно отварить 3 яйца вкрутую. После остывания яйца нужно почистить и натереть на крупной терке. Также натрите сыр, а шпинат промойте и измельчите.

Можно использовать свежую или замороженную зелень, предварительно разморозив ее. Смешайте яйца с сыром и шпинатом, заправьте сметаной и добавьте соль и перец по вкусу.

Небольшую форму для запекания, например, диаметром 21 см, застелите пергаментом. Вылейте в форму половину теста, разровняйте его силиконовой лопаткой.

Следующим слоем выложите шпинат с яйцами и сыром. Начинку также можно аккуратно разровнять вилкой.

Как готовить заливной пирог со шпинатом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Залейте зелень и яйцо оставшимся тестом так, чтобы начинка была равномерно покрыта. По желанию поверхность пирога можно присыпать кунжутом.

Выпекайте пирог от 44 до 55 минут в разогретой до 180 градусов в духовке. Готовый пирог со шпинатом и яйцом должен приобрести румяную корочку.

Подождите, пока выпечка полностью остынет, а потом доставайте пирог из формы и разрезайте его на порции.