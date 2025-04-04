Заливні рулети з шинкою на Великдень: дуже цікава закуска для святкового столу, яка вразить гостей

Хочеться приготувати для святкового столу щось цікаве та незвичайне? Спробуйте заливні рулети з шинки з начинкою. Вони дуже гарно виглядають на тарілці, прикрасять будь-який стіл, не залишать гостей байдужими й точно вам сподобаються.
Як приготувати смачні заливні рулети з шинкою на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
Яйця зваріть круто, охолодіть. Зніміть шкарлупу і натріть на дрібній тертці. Зелень помийте та обсушіть, потім - подрібніть.
Поєднайте яйця, зелень та вершковий сир. Додайте сіль, перець чорний молотий та все добре перемішайте до стану пасти.
Шинку наріжте тоненькими слайсами. На середину кожного шматочка покладіть начинку та згорніть у рулетик. Можна закріпити рулетик зеленню.
Бульйон доведіть до кипіння, посоліть, додайте перцю та зніміть з вогню. Додайте у бульйон желатин і при цьому інтенсивно перемішуйте. Дайте охолонути та повністю розчинитися желатину.
Рулетики з шинки покладіть у блюдо, залийте бульйоном та прикрасьте зеленню. Поставте блюдо у холодильник до повного застигання.