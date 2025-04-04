Заливні рулети з шинкою на Великдень: дуже цікава закуска для святкового столу, яка вразить гостей

Що вам знадобиться:

Шинка - 200 г

Яйця курячі - 4 шт.

Вершковий сир - 200 г

Зелень

Сіль, перець чорний мелений - до вашого смаку

М'ясний бульйон - 0,5 л

Желатин - 15 г

Як приготувати заливні рулети з шинки

Яйця зваріть круто, охолодіть. Зніміть шкарлупу і натріть на дрібній тертці. Зелень помийте та обсушіть, потім - подрібніть.

Поєднайте яйця, зелень та вершковий сир. Додайте сіль, перець чорний молотий та все добре перемішайте до стану пасти.

Шинку наріжте тоненькими слайсами. На середину кожного шматочка покладіть начинку та згорніть у рулетик. Можна закріпити рулетик зеленню.

Бульйон доведіть до кипіння, посоліть, додайте перцю та зніміть з вогню. Додайте у бульйон желатин і при цьому інтенсивно перемішуйте. Дайте охолонути та повністю розчинитися желатину.

Рулетики з шинки покладіть у блюдо, залийте бульйоном та прикрасьте зеленню. Поставте блюдо у холодильник до повного застигання. Заливні рулетики з шинки на Великдень (Колаж РБК-Україна)