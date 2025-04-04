Заливные рулеты с ветчиной на Пасху: очень интересная закуска для праздничного стола, которая поразит гостей

Хочется приготовить для праздничного стола что-то интересное и необычное? Попробуйте заливные рулеты из ветчины с начинкой. Они очень красиво смотрятся на тарелке, украсят любой стол, не оставят гостей равнодушными и точно вам понравятся.
Как приготовить вкусные заливные рулеты с ветчиной на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Яйца сварите вкрутую, охладите. Снимите скорлупу и натрите на мелкой терке. Зелень помойте и обсушите, затем - измельчите.
Соедините яйца, зелень и сливочный сыр. Добавьте соль, перец черный молотый и все хорошо перемешайте до состояния пасты.
Ветчину нарежьте тоненькими слайсами. На середину каждого кусочка положите начинку и сверните в рулетик. Можно закрепить рулетик зеленью.
Бульон доведите до кипения, посолите, добавьте перца и снимите с огня. Добавьте в бульон желатин и при этом интенсивно перемешивайте. Дайте остыть и полностью раствориться желатину.
Рулетики из ветчины положите в блюдо, залейте бульоном и украсьте зеленью. Поставьте блюдо в холодильник до полного застывания.