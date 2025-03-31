Ідеальний рецепт найсмачнішого рулету з курятини на Великдень: ніжніший за шинку та ковбасу
Страви для святкового столу на Великдень - це завжди щось м'ясне. Але якщо вам набридли звичайні ковбаси, шинки та буженини, то спробуйте приготувати найніжніший рулет з курячого м'яса. Вин дуже соковитий та м'який, а пікантного смаку йому надає чорнослив.
Як приготувати найсмачніший курячий рулет на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт на каналі YouTube "Пан Фартух".
Що вам знадобиться:
- Куряче філе - 300 г
- Чорнослив без кісточки - 5 шт.
- Волоські горіхи - 50 г
- Сир твердий - 40 г
- Олія - 15 мл
- Сіль, перець чорний молотий, спеції до курки, зелень - до вашого смаку.
Як готувати курячий рулет з чорносливом на Великдень
Чорнослив добре промийте і приберіть кісточки, якщо вони є. Горіхи подрібніть на невеликі шматочки. Сир натріть на середню тертку.
Куряче філе помийте, обсушіть та розріжте навпіл, але не до кінця - так, щоб вийшов плаский пласт м'яса. Накрийте м'ясо харчовою плівкою та відбийте кухонним молоточком, пласкою стороною - так вам буде легше загортати його у рулет.
М'ясо посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції та викладіть на нього шар чорносливу, зверху додайте горіхи та посипте сиром.
Обережно загорніть м'ясо у рулет та перев'яжіть кулінарною ниткою. Злегка змастіть олією та посипте спеціями.
Форму для запікання застеліть пергаментом та покладіть у неї рулет. Духовку розігрійте до 180 градусів і запікайте рулет 30-35 хвилин.
З готового рулету зніміть нитку, наріжте скибочками та подавайте на стіл. Їсти його можна як холодним - у вигляді закуски, так і гарячим - як добавка до основної страви чи гарніру.
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