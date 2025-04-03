Цвіклі - традиційна великодня закуска до м'ясних страв: старовинний рецепт, який вам точно сподобається

Цвіклі - це гостра й ароматна закуска з буряка та хрону, яку традиційно подають до м’ясних страв на Великдень. Вона не лише доповнює смак страв, а й символізує очищення та відродження.

Якою є історія цієї страви та як приготувати її правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Історія походження цвіклів

Цвіклі - традиційна страва на Заході України, особливо популярна серед українців Галичини. Її назва походить від німецького слова "Zwickel", що означає "гострий" або "пекучий".

У часи Австро-Угорської імперії така страва зустрічалася в кухнях польських та єврейських громад, але найбільшого поширення набула саме в українських сім’ях.

Гострі страви з хроном традиційно пов'язують із Великоднем, адже вони символізують міцність віри та перемогу над труднощами. Буряк же уособлює життєву силу та здоров'я. Як приготувати цвіклі на Великдень за старовинним рецептом (фото: freepik.com)

Що вам знадобиться:

Буряк - 2 шт.

Хрін - 1 шт.

Лимон, сік - до вашого смаку

Цукор - до вашого смаку

Сушений кмин - до вашого смаку

Як готувати справжні цвіклі за старовинним рецептом

Бурячки помийте, загорніть у фольгу та запікайте у духовці. Для молодих бурячків вам знадобиться приблизно 40 хвилин, для старих - трохи більше часу. Також бурячки можна просто зварити до готовності.

Корінь хрону необхідно добре помити та почистити. А потім натерти його на середній тертці. Дуже дрібну брати не варто, бо буде багато соку.

Натріть на середній тертці бурячки та змішайте з хроном. Пропорція хрону до буряка має бути така, щоб смак був не зовсім лагідний, але й не дуже кусючий.

Цвіклі заправте оцтом або лимонним соком. Додайте трохи солі та цукру. У давнину галичани додавали у цвіклі ще й трохи кмину, але це - до вашого смаку.

Поставте у холодильник на 2-3 години, щоб цвіклі настоялися.

За правилами кашруту, цвіклі їдять просто зі шматочками м'яса. А ще ця закуска добре підходить для канапки - хліб змастити маслом, покласти шматочки м'яса і приправити все цвіклями.