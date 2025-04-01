Пікантні мариновані яйця по-корейські: смачна закуска, яка підійде до будь-якого столу

Мариновані корейські яйця - це пікантна страва, яку приготувати не важко. Але така смачна закуска підійде для будь-якого випадку і навіть для святкового столу на Великдень. Яйця набувають цікавого кольору та смаку і здивують ваших близьких.

Як приготувати мариновані пікантні яйця по-корейські, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт у YouTube -каналі "Їсти смачно, легко".

Що вам знадобиться:

Яйця - 6 шт.

Цибуля - 2 шт.

Петрушка - до вашого смаку

Перець чилі - 2 шт.

Соєвий соус - 250 мл

Вода - 150 мл

Оцет 6% - 1 ст. ложка або 9% - половина ст. ложки

Цукор - 2 ст. ложки

Часник - 5 зубчиків

Як приготувати пікантні мариновані яйця по-корейські

Покладіть яйця у каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні 8 -9 хвилин - якщо любите жовтки "круто" і всього 5-6 хвилин, якщо любите, щоб жовтки було трохи рідкими.

Коли яйця зваряться, зніміть їх з вогню, покладіть у миску та поставте під холодну воду. Охолодіть до кімнатної температури, а потім зніміть шкарлупу.

Візьміть сотейник. Змішайте у ньому соєвий соус, воду, цукор, часник, перець та оцет. Поставте суміш на вогонь та доведіть до кипіння. Варіть на малому вогні 10 хвилин.

Складіть яйця у ємність для маринування і залийте їх гарячим маринадом. Залиште на 40-45 хвилин. Якщо любите гостріше та солоніше - можна залишити на 1-1,5 години.

Подавати на стіл можна половинками, які полийте маринадом та посипте обсмаженим кунжутом.

Зберігати мариновані яйця у герметичному контейнері в холодильнику до одного тижня.

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