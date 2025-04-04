ua en ru
Пт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Заливні рулети з шинкою на Великдень: дуже цікава закуска для святкового столу, яка вразить гостей

П'ятниця 04 квітня 2025 07:41
UA EN RU
Заливні рулети з шинкою на Великдень: дуже цікава закуска для святкового столу, яка вразить гостей Як приготувати заливні рулети з шинкою на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хочеться приготувати для святкового столу щось цікаве та незвичайне? Спробуйте заливні рулети з шинки з начинкою. Вони дуже гарно виглядають на тарілці, прикрасять будь-який стіл, не залишать гостей байдужими й точно вам сподобаються.

Як приготувати смачні заливні рулети з шинкою на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

  • Шинка - 200 г
  • Яйця курячі - 4 шт.
  • Вершковий сир - 200 г
  • Зелень
  • Сіль, перець чорний мелений - до вашого смаку
  • М'ясний бульйон - 0,5 л
  • Желатин - 15 г

Як приготувати заливні рулети з шинки

Яйця зваріть круто, охолодіть. Зніміть шкарлупу і натріть на дрібній тертці. Зелень помийте та обсушіть, потім - подрібніть.

Поєднайте яйця, зелень та вершковий сир. Додайте сіль, перець чорний молотий та все добре перемішайте до стану пасти.

Шинку наріжте тоненькими слайсами. На середину кожного шматочка покладіть начинку та згорніть у рулетик. Можна закріпити рулетик зеленню.

Бульйон доведіть до кипіння, посоліть, додайте перцю та зніміть з вогню. Додайте у бульйон желатин і при цьому інтенсивно перемішуйте. Дайте охолонути та повністю розчинитися желатину.

Рулетики з шинки покладіть у блюдо, залийте бульйоном та прикрасьте зеленню. Поставте блюдо у холодильник до повного застигання.Заливні рулети з шинкою на Великдень: дуже цікава закуска для святкового столу, яка вразить гостейЗаливні рулетики з шинки на Великдень (Колаж РБК-Україна)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Пасха Приготування
NEWS
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично