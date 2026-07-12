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Українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ

10:13 12.07.2026 Нд
2 хв
Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ Фото: українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ (Getty Images)
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Сили оборони України 11 липня та в ніч на 12 липня уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів, 4 пороми та інші військові об'єкти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Завдано ураження нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

НПЗ "Сизранський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також уражено 10 танкерів та 4 пороми в акваторії Азовського моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах збройних сил РФ.

Окрім того, 11 липня уражено ешелон противника з паливно-мастильними матеріалами у районі Токмака Запорізької області. Зафіксовано ураження локомотива.

Атаки по НПЗ Росії

Нагадаємо, за даними FT, внаслідок ударів України Росія могла втратити вже від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, паливна криза вдарила вже по 50 млн. росіян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента Володимира Зеленського, після нещодавньої атаки України по Омському НПЗ, у Росії вже не залишилося нафтопереробних заводів, які не були атаковані.

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