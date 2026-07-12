Українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ

Сили оборони України 11 липня та в ніч на 12 липня уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів, 4 пороми та інші військові об'єкти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах збройних сил РФ.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

НПЗ "Сизранський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Завдано ураження нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Атаки по НПЗ Росії

Нагадаємо, за даними FT, внаслідок ударів України Росія могла втратити вже від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, паливна криза вдарила вже по 50 млн. росіян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента Володимира Зеленського, після нещодавньої атаки України по Омському НПЗ, у Росії вже не залишилося нафтопереробних заводів, які не були атаковані.