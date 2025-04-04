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Заливные рулеты с ветчиной на Пасху: очень интересная закуска для праздничного стола, которая поразит гостей

Пятница 04 апреля 2025 07:41
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Заливные рулеты с ветчиной на Пасху: очень интересная закуска для праздничного стола, которая поразит гостей Как приготовить заливные рулеты с ветчиной на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хочется приготовить для праздничного стола что-то интересное и необычное? Попробуйте заливные рулеты из ветчины с начинкой. Они очень красиво смотрятся на тарелке, украсят любой стол, не оставят гостей равнодушными и точно вам понравятся.

Как приготовить вкусные заливные рулеты с ветчиной на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Ветчина - 200 г
  • Яйца куриные - 4 шт.
  • Сливочный сыр - 200 г
  • Зелень
  • Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу
  • Мясной бульон - 0,5 л
  • Желатин - 15 г

Как приготовить заливные рулеты из ветчины

Яйца сварите вкрутую, охладите. Снимите скорлупу и натрите на мелкой терке. Зелень помойте и обсушите, затем - измельчите.

Соедините яйца, зелень и сливочный сыр. Добавьте соль, перец черный молотый и все хорошо перемешайте до состояния пасты.

Ветчину нарежьте тоненькими слайсами. На середину каждого кусочка положите начинку и сверните в рулетик. Можно закрепить рулетик зеленью.

Бульон доведите до кипения, посолите, добавьте перца и снимите с огня. Добавьте в бульон желатин и при этом интенсивно перемешивайте. Дайте остыть и полностью раствориться желатину.

Рулетики из ветчины положите в блюдо, залейте бульоном и украсьте зеленью. Поставьте блюдо в холодильник до полного застывания.Заливные рулеты с ветчиной на Пасху: очень интересная закуска для праздничного стола, которая поразит гостейЗаливные рулетики из ветчины на Пасху (Коллаж РБК-Украина)

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