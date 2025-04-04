Заливные рулеты с ветчиной на Пасху: очень интересная закуска для праздничного стола, которая поразит гостей

Хочется приготовить для праздничного стола что-то интересное и необычное? Попробуйте заливные рулеты из ветчины с начинкой. Они очень красиво смотрятся на тарелке, украсят любой стол, не оставят гостей равнодушными и точно вам понравятся.

Как приготовить вкусные заливные рулеты с ветчиной на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba .

Что вам понадобится:

Ветчина - 200 г

Яйца куриные - 4 шт.

Сливочный сыр - 200 г

Зелень

Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу

Мясной бульон - 0,5 л

Желатин - 15 г

Как приготовить заливные рулеты из ветчины

Яйца сварите вкрутую, охладите. Снимите скорлупу и натрите на мелкой терке. Зелень помойте и обсушите, затем - измельчите.

Соедините яйца, зелень и сливочный сыр. Добавьте соль, перец черный молотый и все хорошо перемешайте до состояния пасты.

Ветчину нарежьте тоненькими слайсами. На середину каждого кусочка положите начинку и сверните в рулетик. Можно закрепить рулетик зеленью.

Бульон доведите до кипения, посолите, добавьте перца и снимите с огня. Добавьте в бульон желатин и при этом интенсивно перемешивайте. Дайте остыть и полностью раствориться желатину.

Рулетики из ветчины положите в блюдо, залейте бульоном и украсьте зеленью. Поставьте блюдо в холодильник до полного застывания. Заливные рулетики из ветчины на Пасху (Коллаж РБК-Украина)