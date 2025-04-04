Заливные рулеты с ветчиной на Пасху: очень интересная закуска для праздничного стола, которая поразит гостей
Хочется приготовить для праздничного стола что-то интересное и необычное? Попробуйте заливные рулеты из ветчины с начинкой. Они очень красиво смотрятся на тарелке, украсят любой стол, не оставят гостей равнодушными и точно вам понравятся.
Как приготовить вкусные заливные рулеты с ветчиной на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Что вам понадобится:
- Ветчина - 200 г
- Яйца куриные - 4 шт.
- Сливочный сыр - 200 г
- Зелень
- Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу
- Мясной бульон - 0,5 л
- Желатин - 15 г
Как приготовить заливные рулеты из ветчины
Яйца сварите вкрутую, охладите. Снимите скорлупу и натрите на мелкой терке. Зелень помойте и обсушите, затем - измельчите.
Соедините яйца, зелень и сливочный сыр. Добавьте соль, перец черный молотый и все хорошо перемешайте до состояния пасты.
Ветчину нарежьте тоненькими слайсами. На середину каждого кусочка положите начинку и сверните в рулетик. Можно закрепить рулетик зеленью.
Бульон доведите до кипения, посолите, добавьте перца и снимите с огня. Добавьте в бульон желатин и при этом интенсивно перемешивайте. Дайте остыть и полностью раствориться желатину.
Рулетики из ветчины положите в блюдо, залейте бульоном и украсьте зеленью. Поставьте блюдо в холодильник до полного застывания.Заливные рулетики из ветчины на Пасху (Коллаж РБК-Украина)