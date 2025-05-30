"Залишилася без грошей": Євгенію Емеральд "кинули" шахраї
Колишня військова Євгенія Емеральд поскаржилася на зловмисників, через яких вона втратила чимало коштів. Шахраї "розвели" її за популярною схемою, про яку слід знати всім.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Емеральд.
Як шахраї "кинули" колишню військову
"Я потрапила до рук аферистів. Дівчина робила розпродаж своєї бібліотеки у звʼязку з переїздом і книги були за пів ціни і дешевше. Звісно, я набрала собі 13 книг і вчора була супер щаслива", - зізналася Євгенія.
Але найгірше в цій ситуації те, що Емеральд була не єдиною жертвою. Вона розповіла про "продавця" книг учасникам своєї книжкової спільноти. І люди також замовили товар, якого не існує.
Така схема доволі розповсюджена. Саме тому не варто відправляти одразу всі гроші за товар, якщо ви не впевнені у продавці, адже він може просто "зникнути".
"Нас всіх кинули. Я дурепа, все оплатила на карту, бо не могла навіть уявити, що зараз най****ть на святому - на книгах! Звісно, всі з нашої спільноти теж одразу оплатили і я весь день людям скидала свої кошти, бо мені було соромно, що я дурна і всіх підставила своєю порадою", - розповіла Емеральд.
"Залишилася без книжок і грошей (бо компенсувала дуже багато). Всю ніч і пів дня проплакала, яка я дура. Ось так... Ніколи не оплачуйте наперед! Зараз розводять на всьому", - додала вона.
Колишня військова "нарвалася" на шахраїв (скріншот)
Хто така Євгенія Емеральд
Бізнесвумен та експоліцейська стала відомою на початку повномасштабної війни РФ проти України, коли встала на захист нашої країни. Всі почали називати Емеральд снайперкою на позивний Жанна Д'Арк. Але потім вона пояснила, що не хоче, аби її так називали.
"Я не дуже заслуговувала називатися Жанною Д'Арк, тому що своїм військовим шляхом я не пишаюся. Я не зробила так багато, як про це писала преса. Зараз я з гордістю можу себе назвати українською Жанною Д'Арк у тилу. Я думаю, що на це вже заслужила", - казала Євгенія.
На війні вона познайомилася з військовим Євгеном Стипанюком, за якого потім вийшла заміж. Згодом у них народилася донька, її назвали Афіною.
Емеральд і Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgenia)
Але у жовтні 2023 року Емеральд оголосила про розлучення з чоловіком-військовим. Євгенія розповіла про погрози з боку "екса".
А потім Емеральд розповіла, що Стипанюк сидів у Києві, а отримував найвищу зарплату у ЗСУ, та ще був охоронцем колишнього нардепа. Згодом Євгенія пережила замах та продовжила судитися з колишнім.
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