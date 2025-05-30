"Залишилася без грошей": Євгенію Емеральд "кинули" шахраї

Колишня військова Євгенія Емеральд поскаржилася на зловмисників, через яких вона втратила чимало коштів. Шахраї "розвели" її за популярною схемою, про яку слід знати всім.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Емеральд.

Як шахраї "кинули" колишню військову

"Я потрапила до рук аферистів. Дівчина робила розпродаж своєї бібліотеки у звʼязку з переїздом і книги були за пів ціни і дешевше. Звісно, я набрала собі 13 книг і вчора була супер щаслива", - зізналася Євгенія.

Але найгірше в цій ситуації те, що Емеральд була не єдиною жертвою. Вона розповіла про "продавця" книг учасникам своєї книжкової спільноти. І люди також замовили товар, якого не існує.

Така схема доволі розповсюджена. Саме тому не варто відправляти одразу всі гроші за товар, якщо ви не впевнені у продавці, адже він може просто "зникнути".

"Нас всіх кинули. Я дурепа, все оплатила на карту, бо не могла навіть уявити, що зараз най****ть на святому - на книгах! Звісно, всі з нашої спільноти теж одразу оплатили і я весь день людям скидала свої кошти, бо мені було соромно, що я дурна і всіх підставила своєю порадою", - розповіла Емеральд.

"Залишилася без книжок і грошей (бо компенсувала дуже багато). Всю ніч і пів дня проплакала, яка я дура. Ось так... Ніколи не оплачуйте наперед! Зараз розводять на всьому", - додала вона.

Колишня військова "нарвалася" на шахраїв (скріншот)