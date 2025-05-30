"Осталась без денег": Евгению Эмеральд "кинули" мошенники

Бывшая военная Евгения Эмеральд пожаловалась на злоумышленников, из-за которых она потеряла немало денег. Мошенники "развели" ее по популярной схеме, о которой следует знать всем.

Как мошенники "кинули" бывшую военную

"Я попала в руки аферистов. Девушка делала распродажу своей библиотеки в связи с переездом и книги были за полцены и дешевле. Конечно, я набрала себе 13 книг и вчера была супер счастлива", - призналась Евгения.

Но хуже всего в этой ситуации то, что Эмеральд была не единственной жертвой. Она рассказала о "продавце" книг участникам своего книжного сообщества. И люди тоже заказали товар, которого не существует.

Такая схема довольно распространена. Именно поэтому не стоит отправлять сразу все деньги за товар, если вы не уверены в продавце, ведь он может просто "исчезнуть".

"Нас всех кинули. Я дура, все оплатила на карту, потому что не могла даже представить, что сейчас нае****ют на святом - на книгах! Конечно, все из нашего сообщества тоже сразу оплатили и я весь день людям сбрасывала свои деньги, потому что мне было стыдно, что я глупая и всех подставила своим советом", - рассказала Эмеральд.

"Осталась без книг и денег (потому что компенсировала очень много). Всю ночь и полдня проплакала, какая я дура. Вот так... Никогда не оплачивайте наперед! Сейчас разводят на всем", - добавила она.

Бывшая военная "нарвалась" на мошенников (скриншот)