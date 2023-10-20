Сидить у Києві, але має найвищу зарплату ЗСУ: Євгенія Емеральд зізналася, що її чоловік є охоронцем екснардепа
Захисниця України Євгенія Емеральд, яка раніше розповіла про домашнє насильство у своїй родини, заявила, що її чоловік Євгеній Стипанюк є охоронцем екснардепа. За словами дівчини, він займає цю посаду досі, хоч і перебуває "на передовій".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю снайперки для YouTube-каналу Аліни Доротюк.
Стипанюк є охоронцем Олега Ляшка
Виявилося, що колишній обранець Євгенії вже понад шість років працює з ексдепутатом.
"Він постійно погрожував зв'язками з Ляшко... Я намагалася донести це до екснардепа, але той подумав, що це просто сімейна сварка", - згадала Євгенія.
Олег Ляшко зі Стипанюком (фото: скріншот з YouTube)
Крім цього, Емеральд розповіла, що Стипанюк часто перебуває у Києві, хоча "числиться" у цей час "на фронті".
"В мене є дуже багато відео- і фото матеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з "нуля" не вилазить", - заявила захисниця.
Весілля Емеральд зі Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Також вона додала, що є багато свідків, які постійно бачили Євгена у Києві, зокрема, сусіди будинку, де мешкала пара. Доказом також може бути відеоспостереження.
Дівчина підкреслила: їй соромно, що вона приховувала істинне місцеперебування ского колишнього.
"Він був мій чоловік, і я його реально боялася. Я була вагітною, слабкою… Але зараз я беру відповідальність за свої слова, у мене є докази на все",
- сказала Емеральд.
Скандал з охоронцем екснардепа у 2020 році
7 червня 2020 року, на одній із вулиць столиці, Стипанюк, порушуючи ПДР, намагався перелаштуватися на іншу смугу, але його не пропустили. У результаті він підрізав інше авто, заблокував його і вибіг з'ясовувати стосунки, погрожуючи пістолетом.
Пізніше на Facebook-сторінці Євгена з’явилося виправдання.
Так, чоловік підтвердив, що на відео дійсно зафіксували його, але наголосив, що пістолет в його руках був травматичним.
За його словами, другий водій погрожував йому ножем і "обіцяв зарізати", хоча на відео ніякого ножа видно не було.
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