Соломія Вітвіцька розсекретила, як познайомилася з нареченим-військовим і коли чекати весілля

Телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася деталями свого особистого життя і розповіла, як познайомилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

За її словами, до початку повномасштабної війни вони бачилися, але не спілкувалися.

"Ми бачилися двічі, можливо, тричі на днях народженнях наших спільних друзів ще до повномасштабного вторгнення. Але зовсім не спілкувалися", - пригадала Вітвіцька.

Уже після початку війни в лютому 2022 року чоловік звернувся до неї з проханням про волонтерську допомогу.

"Після початку повномасштабки Олексій вступив до ЗСУ, а потім звернувся до мене по допомогу як до волонтерки", - зазначила Соломія.

Вона також зізналася, що спочатку навіть не впізнала його.

"Я тоді й не одразу зрозуміла, хто саме мені пише, бо зверталося багато військових, а Олексія я не пам'ятала. Думаю, кілька років точно не бачилися", - пояснила ведуча.

Також вона підкреслила, що тривалий час між ними було тільки дружнє спілкування.

"Я допомагала закривати потреби його підрозділу. І досить довго це було тільки дружнє спілкування", - додала вона.

Соломія Вітвіцька розповіла, як познайомилася зі своїм нареченим (скриншот)

Також підписники телеведучої запитали, коли пара планує одружитися.

"Це одне з найчастіших запитань, яке ми з Олексієм отримуємо зараз. Обов'язково повідомимо", - загадково відповіла вона.

Соломія Вітвіцька розповіла, коли вона вийде заміж (скриншот)

Нагадаємо, Вітвіцька - українська телеведуча, журналістка, ведуча ТСН на телеканалі "1+1".

З 2013 по 2021 рік була одружена з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим. Після розриву екскохані залишилися в добрих стосунках.

А 2024 року стало відомо, що вона у стосунках з Олексієм Ситайлом, який до початку війни був головою районного суду Сумської області, а потім мобілізувався до ЗСУ.

Пара часто ділиться спільними фото і просто світиться від щастя. Так, взимку Вітвіцька показала романтичні знімки з ним.

14 лютого 2025 року коханий зробив телеведучій пропозицію руки та серця під час відпустки в Буковелі.



Соломія Вітвіцька з нареченим-військовим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)