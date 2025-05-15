ua en ru
Чт, 15 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оставляете телефон на зарядке рядом с кроватью? Вот почему это опасно

Четверг 15 мая 2025 20:45
UA EN RU
Оставляете телефон на зарядке рядом с кроватью? Вот почему это опасно Важные правила зарядки смартфона для вашей безопасности (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Многие из нас кладут смартфон рядом с собой перед сном - на тумбочку или вовсе под подушку. Однако такая привычка может быть не только вредной, но и опасной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Royal Examiner.

Зарядка рядом с кроватью может закончиться пожаром

Зарядка телефона вблизи кровати способна представлять серьезную угрозу. Особенно опасно оставлять гаджет на постели или, что еще хуже, под одеялом.

Во время зарядки аккумулятор нагревается, и если устройство накрыто тканью, тепло не рассеивается. Это может привести к перегреву, повреждению аккумулятора или даже возгоранию. В худших случаях - к ожогам или пожару в спальне.

Что делать: заряжайте телефон только на ровной, открытой поверхности, подальше от тканей и легковоспламеняющихся материалов. Ни в коем случае не кладите его под подушку или под одеяло.

Следите за состоянием зарядного кабеля

Поврежденные и потрепанные кабели - еще один источник риска. Они могут искрить, перегреваться и даже вызывать короткое замыкание. Если на проводе видны трещины, изломы или оголенные жилы - сразу замените его. Стоимость нового кабеля в разы меньше, чем потенциальный ущерб от возгорания.

Вздутый аккумулятор

Если вы заметили, что экран телефона стал отходить от корпуса или между деталями устройства появились зазоры - это может быть признаком вздутия аккумулятора. Специалисты предупреждают: такие телефоны опасны. Их нельзя заряжать или продолжать использовать. Устройство следует положить на негорючую поверхность и обратиться в сервисный центр.

Как зарядить телефон безопасно

  • Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства
  • Не заряжайте телефон ночью под подушкой или на мягкой мебели
  • Следите за температурой корпуса, перегрев не должен оставаться незамеченным
  • Проверяйте состояние батареи, особенно если телефон стал "выпирать" или греется слишком сильно.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы Зарядка Смартфоны
NEWS
Снова предложат капитуляцию? Мединский раскрыл позицию на переговорах с Украиной
Снова предложат капитуляцию? Мединский раскрыл позицию на переговорах с Украиной