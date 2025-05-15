Оставляете телефон на зарядке рядом с кроватью? Вот почему это опасно
Многие из нас кладут смартфон рядом с собой перед сном - на тумбочку или вовсе под подушку. Однако такая привычка может быть не только вредной, но и опасной.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Royal Examiner.
Зарядка рядом с кроватью может закончиться пожаром
Зарядка телефона вблизи кровати способна представлять серьезную угрозу. Особенно опасно оставлять гаджет на постели или, что еще хуже, под одеялом.
Во время зарядки аккумулятор нагревается, и если устройство накрыто тканью, тепло не рассеивается. Это может привести к перегреву, повреждению аккумулятора или даже возгоранию. В худших случаях - к ожогам или пожару в спальне.
Что делать: заряжайте телефон только на ровной, открытой поверхности, подальше от тканей и легковоспламеняющихся материалов. Ни в коем случае не кладите его под подушку или под одеяло.
Следите за состоянием зарядного кабеля
Поврежденные и потрепанные кабели - еще один источник риска. Они могут искрить, перегреваться и даже вызывать короткое замыкание. Если на проводе видны трещины, изломы или оголенные жилы - сразу замените его. Стоимость нового кабеля в разы меньше, чем потенциальный ущерб от возгорания.
Вздутый аккумулятор
Если вы заметили, что экран телефона стал отходить от корпуса или между деталями устройства появились зазоры - это может быть признаком вздутия аккумулятора. Специалисты предупреждают: такие телефоны опасны. Их нельзя заряжать или продолжать использовать. Устройство следует положить на негорючую поверхность и обратиться в сервисный центр.
Как зарядить телефон безопасно
- Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства
- Не заряжайте телефон ночью под подушкой или на мягкой мебели
- Следите за температурой корпуса, перегрев не должен оставаться незамеченным
- Проверяйте состояние батареи, особенно если телефон стал "выпирать" или греется слишком сильно.
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