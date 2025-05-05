Як зарядка до 100% впливає на iPhone? Колишній співробітник Apple розвіяв популярний міф

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт UNILAD Tech , який спеціалізується на публікації новин і статей у сфері цифрових технологій.

Одним із них стала теоретична загроза для батареї під час заряджання пристрою до 100%. "Це дійсно погіршує батарею в довгостроковій перспективі. Якщо телефон оновлюється щороку або два, серйозних проблем із батареєю не виникне. Але якщо пристрій планується використовувати понад три роки, ефект стане помітним", - пояснив Морган.

Фахівець також зазначив, що Apple надає можливість встановити ліміт зарядки, щоб запобігти проблемам з батареєю. Він рекомендує підтримувати заряд на рівні 80-85% для продовження терміну служби акумулятора.

Іншим міфом, який Морган розвіяв, є ідея, що закриття всіх вкладок економить заряд батареї. "Коли вкладки закриваються і знову відкриваються, це вимагає набагато більше енергії. Коли вкладки відкриті, вони "призупинені", і їхнє енергоспоживання мінімальне", - пояснив експерт.

Також було розвінчано міф про те, що більша кількість мегапікселів у камері покращує її якість. "Якщо сенсор маленький, а мегапікселів занадто багато, це може призвести до розмитості зображення", - сказав Морган, додавши, що камери з такою кількістю пікселів не виправдовують очікувань.

Що стосується теорії, що ввімкнення режиму "в літаку" прискорює зарядку, то це не зовсім допомагає. "Це справді допомагає, але незначно. Вимкнення Wi-Fi, Bluetooth і мобільних даних дає пріоритет зарядці, але різниця буде ледь помітна, хоча для екстрених випадків цей спосіб підходить", - зазначив Морган.

І, нарешті, міф про те, що якщо телефон упав у воду, його потрібно покласти в рис. "Це може навіть погіршити ситуацію, оскільки рис може забити порти або накопичувати крохмаль, що призведе до засмічення. Краще використовувати функцію, яка виштовхує воду з пристрою", - підсумував він.