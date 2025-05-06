Смартфон розряджається за день? Ця нова технологія допоможе тримати заряд довше

LG Display представила гібридну Tandem OLED, яка знижує енергоспоживання екрана на 15%. Це важливе поліпшення, враховуючи, що дисплей залишається головним "пожирачем" заряду на смартфонах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

У чому суть нової технології?

Проблема, яку вирішує LG, давно відома - синій субпіксель в OLED-дисплеях. Він споживає більше енергії і швидше втрачає яскравість, ніж червоний і зелений, через що панелі з часом вицвітають і "вигорають".

Сучасні OLED вже використовують більш ефективні матеріали (PHOLED) для червоного і зеленого, але синій піксель досі був заснований на флуоресцентних матеріалах, які поступаються в енергоефективності. LG вирішила використовувати гібридний підхід, об'єднуючи як флуоресцентний, так і фосфоресцентний синій шари в одній структурі.

Такий підхід дає змогу:

зберегти стабільність і точність передачі кольору

вловлювати енергію, яка раніше втрачалася (за рахунок триплетних екситонів)

знизити енергоспоживання дисплея на 15% без шкоди для якості та терміну служби.

Зниження енергоспоживання дисплея на 15% може збільшити час роботи екрана смартфона більш ніж на 30 хвилин (фото: LG Display)

Що це означає для користувачів?

За оцінками, екран смартфона споживає від 30 до 50% всієї енергії при активному використанні. Тож 15% економії енергії на екрані може дати до 30 хвилин додаткового екранного часу, а в помірних сценаріях - навіть до години.

Це особливо важливо на тлі зростаючих вимог до дисплеїв - яскравість, висока роздільна здатність, частота оновлення та підтримка 5G серйозно навантажують батарею. Разом з іншими технологічними досягненнями, такими як кремній-вуглецеві акумулятори, новинка LG здатна значно збільшити автономність майбутніх смартфонів.

Коли чекати на ринку?

Технологія вже пройшла стадію розробки, і LG Display представить перші панелі на виставці SID Display Week 11 травня. Поки невідомо, які бренди першими впровадять цю OLED-структуру в комерційні пристрої, але очікується, що перші смартфони з гібридною Tandem OLED з'являться протягом наступного року.