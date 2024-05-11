Залежність від ігор: як вчасно розпізнати проблему і не допустити її загострення

Залежність від ігор є поширеною проблемою у всьому світі, Україна не виняток. Погіршення умов життя, постійний стрес нерідко штовхають людей до пошуку розваг, а бажання виграшу допомагає їм справитись із важкими емоціями. Втім ігрова залежність часто призводить до серйозних фінансових проблем, які супроводжуються і погіршенням психічного стану людини.

Про те, чим небезпечна ігрова залежність та як її вчасно розпізнати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку Kyiv dvoryk в Instagram .

Що таке лудоманія

Лудоманія або гемблінг - це розлад, через який людина відчуває патологічну пристрасть до азартних ігор. Ця залежність настільки ж серйозна, як і алкогольна та наркотична.

"Через лудоманію людина може поводити себе необдумано та ризиковано, доводити себе та своїх близьких до фінансової кризи та навіть скоювати злочини. Для людей з лудоманією наслідки не важливі, якщо є найменший шанс виграти", - пояснюють психологи.

Наскільки серйозною проблемою є лудоманія

В Україні з 2021 по 2023 рік було зареєстрували 739 людей із лудоманією. Такі дані наводить сайт Opendatabot. Щомісячний аналіз також показує, що ця статистика зростає.

"Цьому сприяють велика кількість реклами азартних ігор, замаскованих під звичайні розваги та легкий доступ до них", - кажуть експерти.

У 2020 році опитування в Україні показало, що 24% респондентів назвали себе азартними людьми, а 17% опитаних позитивно ставилися до букмекерських компаній та онлайн-казино.

Світові дослідження показують, що 16-17-річні підлітки, які беруть участь в азартних іграх, у зрілому віці частіше стикаються із лудоманією, ніж люди, які у підлітковому віці не грали.

Експерти також визначили, що жінок і чоловіків різні фактори підштовхують до лудоманії. Чоловіки грають в азартні ігри, щоб виграти гроші та отримати увагу, а жінки зазвичай грають, щоб "втекти від реальності".

Як розпізнати залежність від ігор

надмірне захоплення азартними іграми (людина постійно думає і говорить про них)

людина спонтанно проявляє злість та агресію, коли їй відмовляють у грі

ігнорування звичних речей та процесів (їжі, догляду за собою тощо)

постійні фінансові проблеми, для яких нема інших причин

відчуття синдрому "скасування" під час перерви від ігор

відсутність інших зацікавлень

відмова визнати свою пристрасть від ігор

"Наявність навіть однієї ознаки із перелічених є вагомою причиною для зустрічі із психотерапевтом. І чим раніше людина звернеться за допомогою, тим краще", - наголошують психологи.