6 ознак того, що ви залежні від соцмереж

Соцмережі є засобом комунікації, який допомагає залишатись на зв'язку навіть із людьми, які перебувають за тисячі кілометрів від нас. Втім, надмірна прив'язаність до таких ресурсів як Facebook, Instagram чи Х (Twitter) шкодить людям.

Про те, як розпізнати залежність від соцмереж, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Юлії Падун в Instagram .

Які ознаки вказують на залежність від соцмереж

"Якщо ви виявили, що витрачаєте занадто багато часу, перебуваючи в соцмережах, ви не одні такі.⁠ Хоча соціальні мережі спочатку створювалися як спосіб спілкування з друзями та сім’єю, згодом вони перетворилися на всепоглинальне захоплення, яке стосується всіх вікових груп, а у багатьох сформувалася справжня залежність", - каже психолог.

Вона зазначає, що офіційного діагнозу "залежність від соцмереж" не існує.

"Втім, сьогодні зловживання соцмережами стає все більш поширеним явищем і може мати серйозні наслідки для вашого фізичного та психічного здоров’я", - наголошує Падун.

На залежність від соцмереж вказують ці ознаки:

ви прокрастинуєте на роботі чи під час навчання через частий перегляд цифрового контенту, новин, соцмереж, відео тощо

ви переглядаєте соцмережі навіть під час інших занять, таких як зустрічі з друзями, спілкування із сім'єю, під час обіду чи походу у вбиральню

ви звертаєтесь до соцмереж, щоб втекти від реальності чи своїх думок

ви дратуєтесь, коли не маєте можливості перевірити соцмережі

часто думаєте про соцмережі

ви турбуєтесь, що щось станеться, поки ви не онлайн, а ви про це не дізнаєтесь і тому намагаєтесь майже завжди у соцмережах

Залежність від соцмереж шкодить людям (скриншот)