На цей гачок потрапляв кожен. Психологи розповіли, як нами маніпулюють у соцмережах
Кожен із нас не раз натрапляв у соцмережах на відео чи пости, які розізлили вас так сильно, що вам довелося залишити під ними гнівний коментар. А потім ви ще ділилися цим із друзями, щоб вони з вами розділили злість. Саме так діє rage bait.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку Kyiv dvoryk в Instagram.
Що таке рейдж бейт
Рейдж бейт - один із видів клікбейту: контенту, який створюється так, щоб ви були майже вимушені з ним провзаємодіяти. Основна особливість рейдж бейту - в емоції, яку він має викликати.
Замість зацікавленості у людей виникає не затьмарена злість, яка супроводжується реакцією "Та як так взагалі можна?!" Якщо на якийсь контент у вас виникає подібна реакція, то є високою ймовірність, що це рейдж бейт.
Для чого використовують цей прийом
"Це спосіб просування контенту. Люди зляться, залишають коментарі, вступають у суперечки, алгоритми соцмереж думаю, що контент подобається аудиторії, отже потрібно його просувати аудиторії ще активніше", - пояснюють психологи.
Гарний приклад - це рейдж бейт відео у Tik Tok, які можуть забирати мільйони переглядів за день.
Чому не варто реагувати на рейдж бейт
"Це очевидна маніпуляція, якій не варто піддаватися. А ще - це шкідливо для вашого психічного та фізичного здоров'я", - говорять експерти.
Дослідження проведене національною бібліотекою у США з медицини, показало, що споживання великої кількості такого контенту напряму пов'яне із розвитком депресії, імпульсивністю, соціальною тривожністю, агресивністю та гнівом.
Тривале перебування у стані злості може спровокувати артеріального тиску та головні болі. Тому потурбуйтеся про себе і не годуйте інтернет-маніпуляторів своїми емоціями.
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