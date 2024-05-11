Зависимость от игр: как вовремя распознать проблему и не допустить ее обострения

Зависимость от игр является распространенной проблемой по всему миру, Украина не исключение. Ухудшение условий жизни, постоянный стресс нередко толкают людей на поиск развлечений, а желание выигрыша помогает им справиться с тяжелыми эмоциями. Но игровая зависимость часто приводит к серьезным финансовым проблемам, которые сопровождается и ухудшением психического состояния человека.

О том, чем опасна игровая зависимость и как ее вовремя распознать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram .

Что такое лудомания

Лудомания или гемблинг - это расстройство, из-за которого человек испытывает патологическое пристрастие к азартным играм. Эта зависимость столь же серьезна, как и алкогольная и наркотическая.

"Из-за лудомании человек может вести себя необдуманно и рискованно, доводить себя и своих близких к финансовому кризису и даже совершать преступления. Для людей с лудоманией последствия не важны, если есть малейший шанс выиграть", - объясняют психологи.

Насколько серьезной проблемой является лудомания

В Украине с 2021 по 2023 год было зарегистрировано 739 человек с лудоманией. Такие данные приводит сайт Opendatabot. Ежемесячный анализ также показывает, что эта статистика растет.

"Этому способствует большое количество рекламы азартных игр, замаскированных под обычные развлечения и легкий доступ к ним", - говорят эксперты.

В 2020 году опрос в Украине показал, что 24% респондентов назвали себя азартными людьми, а 17% опрошенных положительно относились к букмекерским компаниям и онлайн-казино.

Мировые исследования показывают, что участвующие в азартных играх 16-17-летние подростки в зрелом возрасте чаще сталкиваются с лудоманией, чем люди, которые в подростковом возрасте не играли.

Эксперты также определили, что женщин и мужчин разные факторы подталкивают к лудомании. Мужчины играют в азартные игры, чтобы выиграть деньги и получить внимание, а женщины обычно играют, чтобы "убежать от реальности".

Как распознать зависимость от игр

чрезмерное увлечение азартными играми (человек постоянно думает и говорит о них)

человек спонтанно проявляет злость и агрессию, когда ему отказывают в игре

игнорирование привычных вещей и процессов (еды, ухода за собой и т.п.)

постоянные финансовые проблемы, для которых нет других причин

ощущение синдрома "отмены" во время перерыва от игр

отсутствие других интересов

отказ признать свою страсть от игр

"Наличие даже одного признака из перечисленных является веской причиной для встречи с психотерапевтом. И чем раньше человек обратится за помощью, тем лучше", - отмечают психологи.