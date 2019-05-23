ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Переждите в безопасном месте: синоптик сделала предупреждение о погоде

STYLERЖизнь    23.05.2019 - 19:03
Переждите в безопасном месте: синоптик сделала предупреждение о погоде
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в пятницу будет дождливая, но теплая

Погода в Украине в пятницу, 25 мая, ожидается теплая, но почти во всех областях страны пройдут дожди. Местами возможны ливни, грозы и даже град. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в пятницу будет теплая, местами даже жаркая, но практически всю страну накроют грозы. Синоптик отметила, что ожидаются прояснения.

"24 мая в Украине будет тепло и даже очень тепло, но снова – с дождями. Влажная погода с грозами, местами с шквалами и градом охватит большинство областей. Это не означает, что будет лить, как в тропиках, день и ночь. Солнцем тоже порадует, однако зонты возьмите и переждите в безопасном месте", - написала Диденко и добавила, что местами температура воздуха поднимется до +27 градусов.

"Температура воздуха днем достигнет +21 +27 градусов, на западе будет ниже, +17 +23 градуса", - сообщила синоптик.

Переждите в безопасном месте: синоптик сделала предупреждение о погоде

Карта погоды 

В Киеве в пятницу, 24 мая, ожидается дождь с грозой, однако температура воздуха будет высокой, до +25 +27 градусов.

А вот в Украинского гидрометцентре уточнили, что град возможен в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях. Во время грозы возможны порывы ветра до 15-20м/с.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11 +16 градусов, на западе ночью +7 +12 градусов.

Переждите в безопасном месте: синоптик сделала предупреждение о погоде

Погода в Украине 24 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дала благоприятный прогноз погоды на выходные и предупредила о существенном похолодании после 28 мая.

А также мы рассказывали о том, что Закарпатье начинает готовиться к наводнению, высота воды в крупных реках побила двадцатилетние рекорды.

Небольшая передышка: синоптик обрадовала прогнозом на выходные На западе Украины затоплены сотни домов
Новости Украины Гидрометцентрсиноптик
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь