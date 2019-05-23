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Ураган со смерчем пронесся по Украине: в сети показали впечатляющие видео

STYLERЖизнь    23.05.2019 - 16:31
Ураган со смерчем пронесся по Украине: в сети показали впечатляющие видео
Ураган и смерч в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Ураган со смерчем удалось зафиксировать жителям Украины из разных уголков страны

Ураган, который пронесся по большей части Украины в среду, 22 мая, вызвал образование такого уникального и редкого для нашей страны природного явления, как смерч. А в некоторых областях вчера бушевали ураганы. Украинцы из разных областей публикуют в сети потрясающие видео со смерчами и ураганами.

Так, видео с природным явлением, вызванным циклоном, удалось заснять в Одесском аэропорту. Высота атмосферного вихря, по словам очевидцев, составляла около 100 метров.

Ураган и смерч в Украине (Одесса, видео: YouTube/Сайт Одессы)

Подобное явление 22 мая зафикисировали и в Житомирской области, которой также пронесся ураган. Правда, здесь погода побушевала гораздо сильнее. В поселке Новогуйвинское ветер ломал деревья и срывал крыши с домов.

Ураган и смерч в Украине (Житомирская область, видео: YouTube/Ярослав Хмельницкий)

Жители Запорожской области также зафиксировали воронку, которая образовалась высоко в небе.

Ураган и смерч в Украине (Запорожская область, видео: YouTube/What's New Planet TV)

Ранее сообщалось, что по селу в Черновицкой обасти пронесся мощный смерч, который вырывал деревья с корнями. Очевидцы сняли на видео уникальное природное явление.

Напомним, мы писали, что Каменское Днепропетровской области сильно пострадало от вчерашнего ливня. Улицы города превратились в реки - автомобили были по фары погружены в воду.

Также мы сообщали, что дожди побили исторический максимум на Западной Украине. Закарпатье все сильнее уходит под воду.

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