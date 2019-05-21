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Вырывал деревья с корнями: под Черновцами пронесся мощный смерч (видео)

STYLERПроисшествия    21.05.2019 - 08:46
Вырывал деревья с корнями: под Черновцами пронесся мощный смерч (видео)
Под Черновцами пронесся мощный смерч (иллюстративное фото: pixabay.com)

Смерч в считанные минуты нанес значительный урон природе

Мощный смерч пронесся по одному из сел в Черновицкой области. Видео редкого для Украины разрушительного явления сняли очевидцы и выложили на YouTube-канале ресурса "Молодий буковинець".

Природное явление зафиксировали в понедельник, 20 мая, около 20:00 в селе Сучевены Глыбокского района.

Очевидцы рассказали, что смерчь вырывал деревья прямо с корнями. К счастью, о пострадавших жителях села не сообщается.

Под Черновцами пронесся мощный смерч (видео: YouTube/Молодий буковинець)

Ураган нанес значительный урон природе.

Під Чернівцями пронісся потужний смерч (відео: YouTube/Молодий буковинець)

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные жители зафиксировали на фото и видео крупный град, что выпал в Новоград-Волынском и торнадо, который прошелся сразу по нескольким селам и нанес вред многим домохозяйствам.

К слову, недавно ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес.

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