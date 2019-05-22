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Улицы превратились в реки: еще один украинский город ушел под воду. Видео

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 16:12
Улицы превратились в реки: еще один украинский город ушел под воду. Видео
Каменское затопило ливнем (коллаж: РБК-Украина)

Улицы в Каменском превратились в бурные потоки из-за сильного ливня

Сильный ливень затопил Каменское Днепропетровской области в среду, 22 мая, превратив улицы крупного города в бурные потоки. Жители города публикуют в сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" в Facebook впечатляющие фото и видео последствий стихии.

К слову, Каменское - не единственный город на Левобережье, который сегодня страдает от проливных дождей. Синоптики предупредили об осложнении погодных условий и в других восточных и центральных областях.

Улицы превратились в реки: еще один украинский город ушел под воду. Видео

Каменское затопило ливнем (фото: facebook.com)

На фото видно, что люди, выходя из общественного транспорта, просто погружаются по щиколотки в воду.

Улицы превратились в реки: еще один украинский город ушел под воду. Видео

Каменское затопило ливнем (фото: facebook.com)

Автомобили, пытающиеся пробраться по улицам, по самые фары погрузились в воду.

 

Машин нет, одни корабли...

Опубліковано Анною Чистяковою Середа, 22 травня 2019 р.

Каменское затопило ливнем (видео: facebook.com)

 

Каменское затопило ливнем (фото: facebook.com)

Пользователи сети пишут, что в такой проблеме виновата не только погода, но и коммунальные службы, которые часто не предусматривают наличие "ливневок" на улицах.

Улицы превратились в реки: еще один украинский город ушел под воду. Видео

Каменское затопило ливнем (скрин: facebook.com)

Правда кое-кто из пользователей утверждает, что с "ливневками" все в порядке, но они не могут справиться с таким сильным дождем.

Улицы превратились в реки: еще один украинский город ушел под воду. Видео

Каменское затопило ливнем (скрин комментариев: facebook.com)

К слову, недавно мы писали о мощном смерче, который пронесся над селом в Черновицкой области и повырывал деревья с корнями. В сеть выложили видео разрушительного природного явления.

Напомним, жители Прикарпатья страдают от сильных затоплений. В сети публикуют фото и видео поселков и городов, где дороги и дворы домов превратились в бурлящие потоки.

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