Еще один город ушел под воду: фото и видео последствий потопа во Львове

Львов сильно пострадал из-за непогоды
От сильного ливня, который накрыл Западную Украину 29 мая, пострадал Львов. Жители города выкладывают в Facebook фото и видео последствий непогоды.
Во Львове мелкий дождь начал капать в полдень, а позже сменился сильным ливнем с крупным градом.
Пользователь сети Ирина Кшищак опубликовала фото последствий непогоды, на которых видно, что улица Торфяная превратилась в сплошное озеро.
Все шесть дождеприемников (и это только в начале улицы) нуждаются в очистке, воде дождевой некуда сойти", - пишет Ирина.
Ливнем затопило Львов (фото: facebook.com)
Александр Стефаныщив выложил в сеть видео, снятое на улице Медовая Пещера. На записи видно, что автомобилям сложно проехать по улице.
Ливнем затопило Львов (видео: facebook.com)
А на проспекте Черновола с берегов вышла река Полтва. На опубликованом в сообществе "Зручне місто" видео, можно заметить, как бурные потоки воды заливают припаркованные автомобили.
Ливнем затопило Львов (видео: facebook.com/comfycity.lviv)
Также в настоящюю реку превратилась улица Зеленая.
Ливнем затопило Львов (видео: YouTube/Твоє місто)
Ливнем затопило Львов (видео: YouTube/Твоє місто)
Напомним, недавно Одесса пострадала от сильного ливня. Автомобили пробирались по городу практически "вплавь".
Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Авто пробирались по потокам воды с ледяной коркой из града.
Также мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.