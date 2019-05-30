Еще один город ушел под воду: фото и видео последствий потопа во Львове

Ливнем затопило Львов (коллаж: РБК-Украина)

Львов сильно пострадал из-за непогоды

От сильного ливня, который накрыл Западную Украину 29 мая, пострадал Львов. Жители города выкладывают в Facebook фото и видео последствий непогоды.

Во Львове мелкий дождь начал капать в полдень, а позже сменился сильным ливнем с крупным градом.

Пользователь сети Ирина Кшищак опубликовала фото последствий непогоды, на которых видно, что улица Торфяная превратилась в сплошное озеро.

Все шесть дождеприемников (и это только в начале улицы) нуждаются в очистке, воде дождевой некуда сойти", - пишет Ирина.

Ливнем затопило Львов (фото: facebook.com)

Александр Стефаныщив выложил в сеть видео, снятое на улице Медовая Пещера. На записи видно, что автомобилям сложно проехать по улице.

Ливнем затопило Львов (видео: facebook.com)

А на проспекте Черновола с берегов вышла река Полтва. На опубликованом в сообществе "Зручне місто" видео, можно заметить, как бурные потоки воды заливают припаркованные автомобили.

Ливнем затопило Львов (видео: facebook.com/comfycity.lviv)

Также в настоящюю реку превратилась улица Зеленая.

Ливнем затопило Львов (видео: YouTube/Твоє місто)

Ливнем затопило Львов (видео: YouTube/Твоє місто)

Напомним, недавно Одесса пострадала от сильного ливня. Автомобили пробирались по городу практически "вплавь".

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Авто пробирались по потокам воды с ледяной коркой из града.

Также мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.