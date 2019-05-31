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В Украине ожидаются грозы и шквалы

Новости » Общество    31.05.2019 - 14:32
В Украине ожидаются грозы и шквалы
Иллюстративное фото (Wikimedia Commons)

1 июня местами возможен град и шквалы 15-20 м / с

Погода в Украине в субботу, 1 июня, ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям

По данным синоптиков, завтра в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с  (I уровень опасности желтый).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 31 мая, в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы. Днем ​​местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Также 31 мая в ближайшие часы в Киеве ожидается гроза. В связи с этим в КГГА призывают жителей и гостей Киева соблюдать правила поведения во время грозы.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что атмосферные фронты северного циклона обусловят дожди с грозами вдоль Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Грозы могут сопровождаться шквалом и градом. В западных областях на выходных, 1 и 2 июня, осадки будут прерываться солнечными прояснениями.

В Киеве на выходных могут пройти дожди, но без длительных ливней. Температура воздуха в Киеве составит +28 градусов.

В некоторых областях Украины на выходных ожидается до +35 На Киев надвигается гроза
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