Автомобили добирались "вплавь": Одессу затопило ливнем. Видео

Ливнем затопило Одессу (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Проливной дождь доставил много неприятностей жителям Одессы

От непогоды в Украине пострадал еще один крупный город - в этот раз досталось Одессе. В сеть выкладывают фото и видео последствий сильного ливня, на которых видно, что автомобили пробираются по городу практически "вплавь".

К слову, жертвами непогоды уже стали два жителя Западной Украины.

Такую картину можно было наблюдать на окраине города, в районе Селекционного института, в воскресенье, 26 мая.

Ливнем затопило Одессу (фото: facebook.com/odessa048)

Как отмечают местные жители, в результате большого скопления воды наблюдались подтопления на Балковской, Вильямса, Семена Палия и других улицах Одессы.

Ливнем затопило Одессу (фото: od-news.com)

Ливнем затопило Одессу (фото: od-news.com)

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Авто пробирались по потокам воды с ледяной коркой из града.

К слову, небывалое наводнение в Западной Украине показали с высоты птичьего полета - вышедшие из берегов реки продолжают затапливать окрестности.

Напомним, ранее мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.