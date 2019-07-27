На выходных Украину зальет и зажарит: какие области пострадают от капризов погоды

Погода на выходных, 27 и 28 июля, принесет украинцам ливни в некоторые области, а также повышение температуры до +33 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее синоптик Наталка Диденко также дала прогноз погоды для Украины на выходные, рассказав в каких областях ожидается жаркая погода.

Так, в субботу, 27 июля, сильные ливни ожидаются в западных и восточных областях, а также в Винницкой, Сумской и Запорожской области. А на Закарпатье возможны локальные грозы.

Температура воздуха по Украине в первый выходной день будет колебаться от +25 до +28 градусов. А в южных областях +28... +31 по Цельсию.

В Киеве 27 июля без осадков, днем от +26 до +28 градусов.

Погода в Украине 27 июля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 28 июля, по всей Украине будет жарко, локальные грозы прогремят в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

На Западе от +28 до +31 градуса, а в Закарпатской и Черновицкой областях +30... +32. В северных, центральных и восточных областях +27... +31 градусов. В Днепропетровской области и на Юге от +30 до +33 жары (лишь в Одесской температура будет немного ниже - от +28 до +30).

В Киеве в воскресенье, 28 июля, от +29 до +31 градуса, осадки не предвидятся.

Погода в Украине 28 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, недавно возле украинского курорта пронесся мощный смерч. Очевидцам удалось запечатлеть природное явление на видео.

Кстати, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Мы также писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.