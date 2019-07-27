На вихідних в Україні будуть зливи і спека: які області постраждають від примх погоди

Погода на вихідних, 27 і 28 липня, принесе українцям зливи в деякі області, а також підвищення температури до +33 градусів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До слова, раніше синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди для України на вихідні, розповівши в яких областях очікується спекотна погода.

Так, у суботу, 27 липня, сильні зливи очікуються в західних і східних областях, а також у Вінницькій, Сумській та Запорізькій області. А на Закарпатті можливі локальні грози.

Температура повітря по Україні у перший вихідний день коливатиметься від +25 до +28 градусів. А в південних областях +28... +31 за Цельсієм.

У Києві 27 липня без опадів, вдень від +26 до +28 градусів.

Погода в Україні 27 липня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 28 липня, по всій Україні буде спекотно, локальні грози прогримлять в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.

На Заході від +28 до +31 градуса, а в Закарпатській та Чернівецькій областях +30... +32. У північних, центральних і східних областях +27... +31 градусів. У Дніпропетровській області і на Півдні від +30 до +33 спеки (лише в Одеській температура буде трохи нижчою - від +28 до +30).

У Києві в неділю, 28 липня, від +29 до +31 градуса, опади не передбачаються.

Погода в Україні 28 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно біля українського курорту пронісся потужний смерч. Очевидцям вдалося зафіксувати природне явище на відео.

До речі, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру упав великий каштан.

Ми також писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.