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Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Неділя 11 серпня 2024 23:09
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Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео) Закриття Олімпіади (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

У Франції почалося офіційне закриття Олімпійських ігор-2024. Цю подію проводять на стадіоні Стад де Франс в Парижі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як закривалися ОІ та хто співав на початку церемонії.

Як закривали Олімпіаду в Парижі

Все почалося о 22.00 за київським часом.

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Стад де Франс (скріншоти)

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття ОІ (скріншоти)

Церемонію закриття почала співачка Захо де Сагазан, яка виконала пісню "Небо над Парижем".

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Відкриття церемонії ОІ (скріншоти)

Далі вогонь Олімпіади перенесли. Першим його взяв плавець з Франції. Він поніс вогонь до Стад де Франс.

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Олімпійський вогонь (скріншоти)

Сцена на Стад де Франс вражає декораціями. На початку церемонії грав оркестр.

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття Олімпіади (скріншот)

Балкон в самому центрі Стад де Франс показали декілька разів. Там сиділи президент Франції Еммануель Макрон та його дружина, голова МОК та усі запрошені політики й впливові люди.

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Макрон на ОІ (скріншоти)

Прапор Франції урочисто піднімали під гімн країни.

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Олімпіада в Парижі (скріншот)

Далі почався парад прапорів. Україну представляли срібні медалісти Олімпіади - греко-римський борець Парвіз Насібов та веслувальниця Людмила Лузан.

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)Закриття Олімпіади-2024: дивіться, як це було (фото, відео)

Парад прапорів (скріншоти)

Після цього на сцену вийшли спортсмени, які брали участь в цьогорічній Олімпіаді. Разом з делегаціями вони йшли під оплески, усі посміхалися та вітали один одного.

Уся церемонія триватиме приблизно три години. Очікується, що на сцені з'являться дві зірки, імена яких до останнього трималися у таємниці.

Закриття Олімпіаді в Парижі - пряма трансляція

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як закінчився фінальний день змагань на Олімпіаді.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які медалі виборола Україна на Олімпійських іграх.

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Олімпіада 2024
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