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Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Воскресенье 11 августа 2024 23:09
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Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео) Закрытие Олимпиады (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Во Франции началось официальное закрытие Олимпийских игр-2024. Это событие проводится на стадионе Стад де Франс в Париже.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как закрывались ОИ и кто пел в начале церемонии.

Как закрывали Олимпиаду в Париже

Все началось в 22:00 по киевскому времени.

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Стад де Франс (скриншоты)

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие ОИ (скриншоты)

Церемонию закрытия начала певица Захо де Сагазан, исполнившая песню "Небо над Парижем".

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Открытие церемонии ОИ (скриншоты)

Затем огонь Олимпиады перенесли. Первым его взял пловец из Франции. Он понес огонь в Стад де Франс.

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Олимпийский огонь (скриншоты)

Сцена Стад де Франс поражает декорациями. В начале церемонии играл оркестр.

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие Олимпиады (скриншот)

Балкон в самом центре Стад-де-Франс показали несколько раз. Там сидели президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга, глава МОК и все приглашенные политики и влиятельные люди.

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Макрон на ОИ (скриншоты)

Флаг Франции торжественно поднимался под гимн страны.

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Олимпиада в Париже (скриншот)

Дальше начался парад флагов. Украину представляли серебряные медалисты Олимпиады - греко-римский борец Парвиз Насибов и каноистка Людмила Лузан.

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Парад флагов (скриншоты)

После этого на сцену вышли спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде этого года. Вместе с делегациями они шли под аплодисменты, все улыбались и поздравляли друг друга.

Вся церемония продлится около трех часов. Ожидается, что на сцене появятся две звезды, имена которых до последнего держались в тайне.

Закрытие Олимпиаде в Париже - прямая трансляция

Напомним, ранее мы рассказывали, как закончился финальный соревновательный день на Олимпиаде.

Кроме этого, недавно стало известно, какие медали завоевала Украина на Олимпийских играх.

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Олимпиада 2024
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