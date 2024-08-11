Закрытие Олимпиады-2024: смотрите, как это было (фото, видео)

Во Франции началось официальное закрытие Олимпийских игр-2024 . Это событие проводится на стадионе Стад де Франс в Париже.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как закрывались ОИ и кто пел в начале церемонии.

Как закрывали Олимпиаду в Париже

Все началось в 22:00 по киевскому времени.

Стад де Франс (скриншоты)

Закрытие ОИ (скриншоты)

Церемонию закрытия начала певица Захо де Сагазан, исполнившая песню "Небо над Парижем".

Открытие церемонии ОИ (скриншоты)

Затем огонь Олимпиады перенесли. Первым его взял пловец из Франции. Он понес огонь в Стад де Франс.

Олимпийский огонь (скриншоты)

Сцена Стад де Франс поражает декорациями. В начале церемонии играл оркестр.

Закрытие Олимпиады (скриншот)

Балкон в самом центре Стад-де-Франс показали несколько раз. Там сидели президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга, глава МОК и все приглашенные политики и влиятельные люди.

Макрон на ОИ (скриншоты)

Флаг Франции торжественно поднимался под гимн страны.

Олимпиада в Париже (скриншот)

Дальше начался парад флагов. Украину представляли серебряные медалисты Олимпиады - греко-римский борец Парвиз Насибов и каноистка Людмила Лузан.

Парад флагов (скриншоты)

После этого на сцену вышли спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде этого года. Вместе с делегациями они шли под аплодисменты, все улыбались и поздравляли друг друга.

Вся церемония продлится около трех часов. Ожидается, что на сцене появятся две звезды, имена которых до последнего держались в тайне.

Закрытие Олимпиаде в Париже - прямая трансляция