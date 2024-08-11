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Церемонія закриття Олімпіади-2024: пряма трансляція (відео)

Париж, Неділя 11 серпня 2024 19:45
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Церемонія закриття Олімпіади-2024: пряма трансляція (відео) Фото: Паризька Олімпіада підійшла до завершення (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Літні Олімпійські ігри в Парижі офіційно завершаться церемонією закриття в неділю ввечері.

Де дивитись церемонію закриття Олімпіади 2024 року онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2024 відбудеться 11 серпня. Старт події запланований на 22:00 за київським часом, а в прямому ефірі церемонію покажуть телеканали "Перший" та "Суспільне" (регіональні), а також платформа "Суспільне Спорт".

Додатково суспільний мовник вирішив організувати трансляцію на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок прямого ефіру з нагоди церемонії відкриття Олімпійський ігор запланували на 21:55. Переглянути захід наживо можна і безпосередньо в цій новині.

Прапороносцями України будуть срібні призери Олімпіади – борець Парвіз Насібов та веслувальниці Людмила Лузан. Для каноїстки така роль не стане новою. Три роки тому вона пронесла національний стяг на церемонії закриття токійських Ігор.

На церемонію відкриття Олімпіади збірна України теж обрала двох прапороносців. Ними стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Обоє завершили олімпійські змагання без медалей.

Україна на Олімпіаді-2024

Вітчизняні спортсмени завоювали 12 нагород. Олімпійськими чемпіонами стали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

Натомість срібні нагороди українці завоювали в спортивній гімнастиці, веслуванні, стрільбі, греко-римській та вільній боротьбі. Бронзові ж медалі представники України взяли в легкій атлетиці, фехтуванні та греко-римській боротьбі. Мультимедалісткою стала Харлан. До "золота" в командній першості вона додала "бронзу" в індивідуальних змаганнях.

Підсумковий результат збірної України став найкращим за 12 років. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро вітчизняні атлети здобули 11 медалей, а в Токіо-2021 завоювали лише одне "золото" (19 загалом).

До слова, раніше підбили підсумки змагань 11 серпня на Олімпіаді-2024.

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